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ولايات أميركية "تغرق".. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن خبراء في الأرصاد الجوية أن مياه الفيضانات في الغرب الأوسط الأميركي واصلت الارتفاع، الاثنين، ومن غير المتوقع أن تبلغ ذروتها قبل 24 ساعة أخرى، وذلك بعدما أدت الفيضانات إلى مقتل 3 أشخاص في ولايتي نبراسكا وأيوا، وغمرت قاعدة للقوات الجوية.



وغمرت مياه فيضان نهر ميزوري، أطول أنهار أميركا الشمالية، معظم ولاية نبراسكا بين أوماها وكنساس سيتي على حدود ولاية ميزوري.


وقالت إدارة الطوارئ في نبراسكا في أحدث نشرة لها على صفحتها على الإنترنت إن من المتوقع أن يرتفع المنسوب إلى 14.48 متر اليوم الثلاثاء، ليتجاوز الرقم القياسي السابق التي بلغه في عام 2011 بأكثر من قدم.


وقال بيت ريكيتس، حاكم نبراسكا، في تغريدة يوم الاثنين "هذه في الواقع أسوأ فيضانات نشهدها على الأرجح في تاريخ الولاية من حيث اتساع رقعتها".


وذكر في تغريدة أخرى "في عام 2011، تطلب انحسار مياه الفيضانات 108 أيام ومنسوب المياه هذا العام أعلى بأربع إلى خمس أقدام".


وتابع قائلا "تعمل إدارة الطوارئ في نبراسكا والأطقم في أنحاء الولاية على مدار الساعة لتقديم العون".




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