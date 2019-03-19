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بينما تستعد نيوزيلندا لدفن الضحايا الذين سقطوا في هجوم كرايس تشيرتش، لا تزال...
لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب اثنان بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء بجانب مقبرة الصليبيخات...
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن فريق العمل الذي...
ذكرت جمعية المطبخ الصيني أن صناعة الأغذية والمشروبات بالصين، سجلت رقما قياسيا في...
بدأت نيوزيلندا، الثلاثاء، التحضيرات لدفن الضحايا الخمسين الذين سقطوا في الهجوم...
كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات...
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا...
أكد وزير الدفاع السوري علي أيوب أن أي وجود عسكري لأي دولة كانت من دون دعوة من...
شهدت متاجر بيع الأسلحة في نيوزيلندا حالة من النشاط الملحوظ، بعد "حمى الشراء" التي...
حصل الفتى الأسترالي الذي ضرب سيناتور بلاده من اليمين المتطرف ببيضة سالت عليه، على...