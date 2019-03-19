مقتل, 3, عمال, بانهيار, سقف, مسجد, قيد, التشييد, في, الكويت,

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 6 من عمال البناء حوصروا تحت الأنقاض بعد انهيار سقف المسجد، وأن الطوارئ الطبية والإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث وأزالوا الركام وأخرجوا العمال، إلا أن 3 منهم لقوا حتفهم في الحال.

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