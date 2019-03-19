تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-19 14:02:52 ولايات أميركية "تغرق".. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى |  2019-03-19 14:01:07 شاهد على "مذبحة نيوزيلاندا": السفاح عاين الموقع "متنكرا" |  2019-03-19 13:59:48 مقتل 3 عمال بانهيار سقف مسجد قيد التشييد في الكويت |  2019-03-19 12:31:23 3 أردنيين سيدفنون في نيوزيلندا والرابع لم يقرر ذووه بعد |  2019-03-19 12:30:55 ايران - نجحنا باختراق هواتف نتنياهو وزوجته ونجله |  2019-03-19 12:26:08 الصينيون أكلوا بـ636 مليار دولار في 2018! |  2019-03-19 12:30:13 عظام قرد قديم تعيد كتابة تاريخ الإنسان.. وتصحح "الغلطة" |  2019-03-19 12:30:35 بيع "الحمامة ليونيل ميسي" بمليون و 300 ألف دولار |  2019-03-19 11:36:14 شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الجنوب |  2019-03-19 11:24:23 فجوة شاسعة في أجور النساء والرجال - 250 الف شيكل معاش شهري لطبيب مختص في مستشفى هداسا عين كارم |  2019-03-19 11:15:27 فرض إغلاق عام في منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر - بوريم |  2019-03-19 11:09:10 مديرة مدرسة البيروني الناصره المربيه تهاني مرعي تشارك وفدا رسميا لمكدونيا |  2019-03-19 11:15:29 لاعب واحد يستطيع منافسة ميسي على الكرة الذهبية |  2019-03-19 11:15:52 فرق من الخارج لدفن قتلى "مذبحة المسجدين" |  2019-03-19 10:30:30 كفر مصر: جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) في ذمة الله |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مقتل 3 عمال بانهيار سقف مسجد قيد التشييد في الكويت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب اثنان بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء بجانب مقبرة الصليبيخات في الكويت.




وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 6 من عمال البناء حوصروا تحت الأنقاض بعد انهيار سقف المسجد، وأن الطوارئ الطبية والإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث وأزالوا الركام وأخرجوا العمال، إلا أن 3 منهم لقوا حتفهم في الحال.




كلمات متعلقة

مقتل, 3, عمال, بانهيار, سقف, مسجد, قيد, التشييد, في, الكويت,

تابعونــا

ولايات أميركية "تغرق".. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى ولايات أميركية "تغرق".. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى 2019-03-19 | 14:02:52

أعلن خبراء في الأرصاد الجوية أن مياه الفيضانات في الغرب الأوسط الأميركي واصلت...

شاهد على "مذبحة نيوزيلاندا": السفاح عاين الموقع "متنكرا" شاهد على "مذبحة نيوزيلاندا": السفاح عاين الموقع "متنكرا" 2019-03-19 | 14:01:07

بينما تستعد نيوزيلندا لدفن الضحايا الذين سقطوا في هجوم كرايس تشيرتش، لا تزال...

3 أردنيين سيدفنون في نيوزيلندا والرابع لم يقرر ذووه بعد 3 أردنيين سيدفنون في نيوزيلندا والرابع لم يقرر ذووه بعد 2019-03-19 | 12:31:23

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن فريق العمل الذي...

الصينيون أكلوا بـ636 مليار دولار في 2018! الصينيون أكلوا بـ636 مليار دولار في 2018! 2019-03-19 | 12:26:08

ذكرت جمعية المطبخ الصيني أن صناعة الأغذية والمشروبات بالصين، سجلت رقما قياسيا في...

فرق من الخارج لدفن قتلى "مذبحة المسجدين" فرق من الخارج لدفن قتلى "مذبحة المسجدين" 2019-03-19 | 11:15:52

بدأت نيوزيلندا، الثلاثاء، التحضيرات لدفن الضحايا الخمسين الذين سقطوا في الهجوم...

سوريا.. تزايد نسبة زواج القاصرات خلال الأزمة 13 بالمئة سوريا.. تزايد نسبة زواج القاصرات خلال الأزمة 13 بالمئة 2019-03-19 | 08:44:41

كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات...

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 92 ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 92 2019-03-19 | 08:15:47

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا...

قمة عسكرية سورية إيرانية عراقية.. ووزير الدفاع السوري: أي وجود عسكري من دون دعوة دمشق هو احتلال قمة عسكرية سورية إيرانية عراقية.. ووزير الدفاع السوري: أي وجود عسكري من دون دعوة دمشق هو احتلال 2019-03-19 | 05:37:10

أكد وزير الدفاع السوري علي أيوب أن أي وجود عسكري لأي دولة كانت من دون دعوة من...

نيوزيلندا.. نشاط كبير في مبيعات الأسلحة نيوزيلندا.. نشاط كبير في مبيعات الأسلحة 2019-03-18 | 15:50:44

شهدت متاجر بيع الأسلحة في نيوزيلندا حالة من النشاط الملحوظ، بعد "حمى الشراء" التي...

استراليا- "فتى البيضة" ينال جوائز لمدى الحياة وآلاف الدولارات استراليا- "فتى البيضة" ينال جوائز لمدى الحياة وآلاف الدولارات 2019-03-18 | 14:10:00

حصل الفتى الأسترالي الذي ضرب سيناتور بلاده من اليمين المتطرف ببيضة سالت عليه، على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح الالاف مهرجان استقبال شهر رمضان الكريم ام الفحم مشاركة واسعة اهالي شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته صلاة الفجر مسجد طمرة اطلاق نار اصابة مدينة طاقم طبي الزهراوي مستشفى شرطة شناوي نوبة قلبية لا خلفية جنائية وليد المكر جثة العثور تقرير التشريح تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةسامر حرز الله مصرع حادث دهس شارع 20 تل ابيب يافا شرطة اسعاف تحقيق حادث طرق مصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا اختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com