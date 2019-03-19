شجار, عنيف, بين, راكبين, على, متن, طائرة, بسبب, إمرأة.., فيديو,

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بيع طائر يوصف بـ"ليونيل ميسي" بمبلغ قياسي في دار المزادات "بيبا"، وفق ما ذكر موقع...
فشلت جميع الجهود بمدينة نجع حمادي في صعيد مصر لإنقاذ الطفلة السورية سارة القصير...
هاجم مسن من مدينة يونغتشو بمقاطعة هونان الصينية سائقة حافلة ركاب عامة، طلبت منه...
نشرت صفحة مستشفى توليد "The Womans Hospital of Texas" نبأ إنجاب إحدى ساكنات ولاية تكساس في...
تمكنت السلطات في أستراليا من القبض على تمساح يزن 600 كغم، افترس 12 كلبا وشكل رعبا...
يخطط تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" لطرح متصفح إنترنت داخل البرنامج، مزود بآليات...
يمكن لمستخدمي آيفون تطبيق الترجمة من وإلى اللغات الأجنبية أثناء كتابة الرسائل...
أشعل فيديو صادم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يصور جامع عسل بري وهو يغطي جسده بكم...
أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، أنها تمكنت من إصلاح الخلل الذي أصاب موقعها،...
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن أول شخص ستطأ قدمه سطح كوكب المريخ من...