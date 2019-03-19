شجار, عنيف, بين, راكبين, على, متن, طائرة, بسبب, إمرأة.., فيديو,

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر شجاراً حصل بين رجلين، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأيرلندية، المتجهة إلى كبرى جزر الكناري، وذلك بسبب إمرأة حافية القدمين.

ويظهر الفيديو الرجلين وهما يتشاجران في ممر الطائرة، بينما يحاول أفراد الطاقم إبعادهما عن بعضهما.ويعود سبب القتال عندما قام رجل في حالة سكر شديدة، برفع قدمي السيدة، قائلاً إن شخصاً ما قد يدهس أصابعها، وقال بيان لشركة الطيران إنه بمجرد هبوط الطائرة، ومع المزيد من الكحول، بدأ الرجل وصديق المرأة في الجدال مرة أخرى، وهما في حالة سكر شديدة، ما أدى إلى نشوب قتال بينهما.