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ماجد المصري يكشف موعد تصويره لمسلسل "زلزال"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الممثل المصري ماجد المصري أنه سيبدأ تصوير مسلسل "زلزال" الأسبوع المقبل حيث من المقرر أن يعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.



"زلزال" تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" ويلقى المشتري مصرعه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صداما بينه وبين ابن المتوفي.


"زلزال" من بطولة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور.




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