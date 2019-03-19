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نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...
عادت علاقة الممثل المصري أحمد السعدني بزميلته الممثلة المصرية مي عز الدين إلى...
أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع...
لجأ الممثل المصري أحمد عز إلى القضاء المصري مجددًا، لوقف الأحكام الصادرة ضده...
وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده رسالة لجمهورها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، عبر...
تتنوع أدوار الفنانة السورية صباح الجزائري في موسم دراما رمضان 2019، لكنها لن تطل...
رشحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام " جيمس بوند " الممثل الأميركي من أصل مصري رامي...
كشفت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي،...
نقلت الفنانة بلقيس الجمهور الحاضر في القرية العالمية الى عالم آخر مختلف، مليء...
نقلت الفنانة بلقيس الجمهور الحاضر في القرية العالمية الى عالم آخر مختلف، مليء...