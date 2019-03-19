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5 آلام في الظهر.. لا تتجاهلها أبدا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الظهر من وقت لآخر، لأنهم يضطرون للجلوس على مكاتبهم لأوقات طويلة، ويتجاهل معظم الناس هذه الآلام، لكنها قد تكون مؤشرا خطيرا على بوادر مرض مزمن.



وإذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض الخمسة لألم الظهر، فيجب عليك زيارة الطبيب، وفق ما ذكر موقع "تيبس آند تريكس".


قضايا التوازن


إن كنت تعاني من مشكلات في الحفاظ على توازنك بسبب ألم الظهر، وهذا يحدث كثيرا لدى النساء الأكبر سنا، فيمكن أن يكون هذا علامة على مرض هشاشة العظام.


وهذا يعني أن عظامك تفقد كثافتها وتحدث كسور صغيرة في عظامك. ويمكن أن يساعدك العلاج الطبيعي في تعلم كيفية الحفاظ على توازنك والتأكد من أنك لن تسقط بسهولة.


ألم في ساقيك


إذا انتشر ألم الظهر عبر الأرداف إلى ساقيك أو حتى قدميك، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة عصبية. قد تختفي هذا المشكلة ببساطة من تلقاء نفسها، ولكن إذا استمرت فعليك استشارة طبيب.


ولن يحتاج معظم الأشخاص إلى إجراء جراحة لهذه المشكلة، لكنهم سيستفيدون من علاجات مثل التدليك والعلاج الطبيعي لتقوية العضلات في الظهر والبطن.



العرج


إذ كنت تعرج بسبب آلام في الظهر، من الجيد التحدث إلى طبيبك حول ما يجب القيام به. ومن الأفضل معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن قبل أن تتعرض لأضرار دائمة والمشي بعرج بقية حياتك.


مشاكل الأمعاء أو المثانة


إلى جانب ألم الظهر، يعاني كثيرون من ألم في المثانة أو الأمعاء. في مثل هذه الحالات من المهم للغاية الاتصال بالطبيب، خاصة إذا كانت الأعراض حادة.


فقد تكون هذه المشكلات علامة على متلازمة "كودا إكوينا" النادرة، ويمكن للطبيب تقديم إجابة محددة بشأنها.


ألم بالجسم كله


قد لا تعاني من آلام في الظهر، بل من حمى وقشعريرة وتعرق ليلي. وقد تكون هذه علامة على رد فعل جسمك على شيء ما.


يمكن أن يكون هذا الشيء عاديا، لكن في الحالات الأكثر خطورة قد يكون أيضا أحد أعراض السرطان.




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