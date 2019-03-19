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أكد مصدر مقرب من الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب لا يمانع في...
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اسم اللاعب الوحيد القادر هذا الموسم على منافسة النجم...
يبدو أن جماهير ريال مدريد لم تستوعب بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن...
يترقب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بين حين وآخر، موقف الثنائي المتألق...
بدأ المنتخب البرتغالي، اليوم الإثنين، معسكره بمدينة أويراس الرياضية بالعاصمة...
حجز الإسباني جوسيب جوارديولا مقعدا بين الـ5 الكبار في تاريخ المدربين، بعدما نجح...
كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن موعد تعافيه من الإصابة،...
قرر الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس...
سجل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول هدف الافتتاح في الفوز على فولهام 2-1 في...
تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن الفوارق بين...