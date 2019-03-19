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3 أردنيين سيدفنون في نيوزيلندا والرابع لم يقرر ذووه بعد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن فريق العمل الذي أوفدته الوزارة إلى نيوزيلندا زار المصابين الأردنيين بهجوم كرايست تشيرتش، وتأكد أنهم يتلقون الرعاية.



وأوضح القضاة في تصريح صحفي أمس الاثنين أن التقارير الدورية التي ترد من فريق العمل أكدت أن حالة 3 من المصابين مستقرة، فيما ساءت حالة مصاب ليصبح اثنان من المصابين الخمسة في حالة حرجة.


ولفت إلى أن السلطات النيوزيلندية تولي المصابين رعاية استثنائية واهتماما كبيرا، وقامت بنقل أحد المصابين بطائرة إخلاء طبي من مستشفى كرايست تشيرتش إلى مستشفى أوكلاند ليكون بجانب طفلته التي تعالج هناك.




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