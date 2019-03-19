ايران - نجحنا باختراق هواتف نتنياهو وزوجته ونجله

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معطيات عامّة: عدد السّلطات المحليّة :9 عدد المؤسّسات التّعليميّة 143...
بلغ معدل الأجر الشهري في الهيئات العامة للعام 2017 في إسرائيل ستة عشر الف شيكل 16000...
اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء فرض إغلاق عام إبتداءً من يوم غد الأربعاء...
شاركت مديرة مدرسة البيروني في الناصره المربيه تهاني مرعي في وفدا رسميا ضم سفير...
لقي عامل من مولدوفا يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اثر سقوطه صباح اليوم من ارتفاع شاهق...
ضبطت الشرطة الفلسطينية فجر الثلاثاء مشتلًا لزراعة الماريجوانا المخدرة بداخل...
سينعم سكان البلاد مساء الخميس بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير الاستعداد...
هدمت آليات تابعة لبلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الانشاء تابع لمدرسة...
قتِل من بداية سنة 2019 في الطرق 72 شخصا في حوادث طرق، حيث قُتِل تسعة منهم في الأسبوعين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم إحضار قاصر طفل...