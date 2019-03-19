تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-19 14:02:52 ولايات أميركية "تغرق".. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى |  2019-03-19 14:01:07 شاهد على "مذبحة نيوزيلاندا": السفاح عاين الموقع "متنكرا" |  2019-03-19 13:59:48 مقتل 3 عمال بانهيار سقف مسجد قيد التشييد في الكويت |  2019-03-19 12:31:23 3 أردنيين سيدفنون في نيوزيلندا والرابع لم يقرر ذووه بعد |  2019-03-19 12:30:55 ايران - نجحنا باختراق هواتف نتنياهو وزوجته ونجله |  2019-03-19 12:26:08 الصينيون أكلوا بـ636 مليار دولار في 2018! |  2019-03-19 12:30:13 عظام قرد قديم تعيد كتابة تاريخ الإنسان.. وتصحح "الغلطة" |  2019-03-19 12:30:35 بيع "الحمامة ليونيل ميسي" بمليون و 300 ألف دولار |  2019-03-19 11:36:14 شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الجنوب |  2019-03-19 11:24:23 فجوة شاسعة في أجور النساء والرجال - 250 الف شيكل معاش شهري لطبيب مختص في مستشفى هداسا عين كارم |  2019-03-19 11:15:27 فرض إغلاق عام في منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر - بوريم |  2019-03-19 11:09:10 مديرة مدرسة البيروني الناصره المربيه تهاني مرعي تشارك وفدا رسميا لمكدونيا |  2019-03-19 11:15:29 لاعب واحد يستطيع منافسة ميسي على الكرة الذهبية |  2019-03-19 11:15:52 فرق من الخارج لدفن قتلى "مذبحة المسجدين" |  2019-03-19 10:30:30 كفر مصر: جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) في ذمة الله |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ايران - نجحنا باختراق هواتف نتنياهو وزوجته ونجله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ادّعى مصدر رفيع المستوى في مركز الحرب الإلكترونية التابع للحرس الثوري الإيراني، بأن المركز تمكن من اختراق هواتف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير.



وقال المصدر لمراسل صحيفة «الجريدة» الكويتية في طهران إن بلاده حصلت في اعقاب ذلك على معلومات حساسة جدا. وزعم بأن القراصنة الإيرانيين تمكنوا من الاستماع إلى جلسات مجلس الوزراء من خلال فيروسات أرسِلت إلى هاتف نتنياهو عبر هواتف أقربائه، وأن الإسرائيليين لم يكتشفوا ذلك إلا منذ بضعة أشهر.


وأضاف المصدر ان المركز، الذي يقود طهران في حربها الإلكترونية الطاحنة الدائرة بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة، تمكن بالفعل من اختراق هاتف مرشح حزب كاحول لافان بني غانتس.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

ايران, -, نجحنا, باختراق, هواتف, نتنياهو, وزوجته, ونجله,

تابعونــا

شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الجنوب شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الجنوب 2019-03-19 | 11:36:14

معطيات عامّة: عدد السّلطات المحليّة :9 عدد المؤسّسات التّعليميّة 143...

فجوة شاسعة في أجور النساء والرجال - 250 الف شيكل معاش شهري لطبيب مختص في مستشفى هداسا عين كارم فجوة شاسعة في أجور النساء والرجال - 250 الف شيكل معاش شهري لطبيب مختص في مستشفى هداسا عين كارم 2019-03-19 | 11:24:23

بلغ معدل الأجر الشهري في الهيئات العامة للعام 2017 في إسرائيل ستة عشر الف شيكل 16000...

فرض إغلاق عام في منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر - بوريم فرض إغلاق عام في منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر - بوريم 2019-03-19 | 11:15:27

اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء فرض إغلاق عام إبتداءً من يوم غد الأربعاء...

مديرة مدرسة البيروني الناصره المربيه تهاني مرعي تشارك وفدا رسميا لمكدونيا مديرة مدرسة البيروني الناصره المربيه تهاني مرعي تشارك وفدا رسميا لمكدونيا 2019-03-19 | 11:09:10

شاركت مديرة مدرسة البيروني في الناصره المربيه تهاني مرعي في وفدا رسميا ضم سفير...

3 ضحايا خلال يومين- مصرع عامل 40 عاما من ملدوفا سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بناء بحريش 3 ضحايا خلال يومين- مصرع عامل 40 عاما من ملدوفا سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بناء بحريش 2019-03-19 | 10:16:04

لقي عامل من مولدوفا يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اثر سقوطه صباح اليوم من ارتفاع شاهق...

القدس - ضبط مشتل لزراعة الماريجوانا بالعيزرية القدس - ضبط مشتل لزراعة الماريجوانا بالعيزرية 2019-03-19 | 10:08:59

ضبطت الشرطة الفلسطينية فجر الثلاثاء مشتلًا لزراعة الماريجوانا المخدرة بداخل...

استعدوا - القمر العملاق في سماء البلاد الخميس استعدوا - القمر العملاق في سماء البلاد الخميس 2019-03-19 | 10:15:47

سينعم سكان البلاد مساء الخميس بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير الاستعداد...

هدم مبنى تابع لمدرسة في شعفاط بالقدس واخلاء الطلاب هدم مبنى تابع لمدرسة في شعفاط بالقدس واخلاء الطلاب 2019-03-19 | 10:15:57

هدمت آليات تابعة لبلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الانشاء تابع لمدرسة...

منذ بداية العام 2019 - 23 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 - 23 قتيلا عربيا بحوادث الطرق 2019-03-19 | 10:15:29

قتِل من بداية سنة 2019 في الطرق 72 شخصا في حوادث طرق، حيث قُتِل تسعة منهم في الأسبوعين...

العثور على طفل 3 سنوات تائه على شارع 4 قرب الخضيرة العثور على طفل 3 سنوات تائه على شارع 4 قرب الخضيرة 2019-03-19 | 08:48:04

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم إحضار قاصر طفل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث هستدروت اعلان اضراب المرافق الاقتصادية شجار عنيف اطلاق نار اصابة شاب حرق سيارتين عرعره النقب سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة فارس جريس سعيد شاكالا هندسية الطفل اخراج قطع مغناطيسية يلعب مستشفى بوريا نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعاصحابالقامةابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديومحل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم اكسال تشييع جثمان احمد شهوان الشيخ المرحوم اطلاق نار مثواه الاخير دفن مقبرة مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 دبمونا عمال . عرب طعن بدو ارهاب امريكا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com