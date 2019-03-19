ايران - نجحنا باختراق هواتف نتنياهو وزوجته ونجله

ادّعى مصدر رفيع المستوى في مركز الحرب الإلكترونية التابع للحرس الثوري الإيراني، بأن المركز تمكن من اختراق هواتف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير.

وقال المصدر لمراسل صحيفة «الجريدة» الكويتية في طهران إن بلاده حصلت في اعقاب ذلك على معلومات حساسة جدا. وزعم بأن القراصنة الإيرانيين تمكنوا من الاستماع إلى جلسات مجلس الوزراء من خلال فيروسات أرسِلت إلى هاتف نتنياهو عبر هواتف أقربائه، وأن الإسرائيليين لم يكتشفوا ذلك إلا منذ بضعة أشهر.وأضاف المصدر ان المركز، الذي يقود طهران في حربها الإلكترونية الطاحنة الدائرة بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة، تمكن بالفعل من اختراق هاتف مرشح حزب كاحول لافان بني غانتس.تصوير - afp