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الصينيون أكلوا بـ636 مليار دولار في 2018!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت جمعية المطبخ الصيني أن صناعة الأغذية والمشروبات بالصين، سجلت رقما قياسيا في إيراداتها العام الماضي بلغ 4.27 تريليون يوان، أو 636 مليار دولار أمريكي.



وقال جيانغ جون شيان رئيس الجمعية أمس الاثنين: "صناعة الأغذية والمشروبات أدت دورا مهما في حفز الاستهلاك وتعزيز الاقتصاد".


وأضاف: "المستهلكون الصينيون يولون مزيدا من الاهتمام للسلامة الغذائية والتغذية والصحة، ولديهم متطلبات أكثر تنوعا تجاه الأطعمة ولذا، فإن الأغذية عالية الجودة ستحتل موقعا مرموقا بين قطاعات الصناعة في 2019".


وسجلت مقاطعات شاندونغ وقوانغ دونغ وجيانغسو وخبي وخنان، إيرادات في هذه الصناعة بأكثر من 300 مليار يوان في العام الماضي.


وللمقارنة، فقد اقترب حجم إنفاق الصينيين على الطعام والمشروبات خلال عام من احتياطات أجنبية تملكها السعودية والإمارات وقطر (646 مليار دولار).


وتظهر البيانات، أن احتياطات السعودية الدولية بلغت في نهاية ديسمبر الماضي نحو 1.86 تريليون ريال (حوالي 496 مليار دولار)، فيما وصلت احتياطات الإمارات إلى 365.4 مليار درهم (نحو 100 مليار دولار)، في حين بلغت احتياطات البنك المركزي القطري 179.78 مليار ريال (49.7 مليار دولار).




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