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عاصي الحلاني لـ راغب علامة: الأخ والصديق الغالي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بزميله الفنان اللبناني راغب علامة من أجواء اليوم الذي قضياه برفقة أصدقائهما على الثلج مؤخراً.



 بعض الأشخاص نلتقي بهم بضع ساعات قليلة ولكنهم في هذا الوقت القصير يتركون لنا في داخلنا فرحاً ومشاعر رائعة مليئة بالبهجة والتفاؤل والمحبة والود.. كان يوم من العمر.. ابو خالد الأخ والصديق الغالي الى اللقاء قريباً باذن الله 🙏😘❤️ #راغب_علامة #عاصي_الحلاني  @raghebalama


وعلّق الحلاني على الصورة متوجهاً إلى علامة بالقول:”بعض الأشخاص نلتقي بهم بضع ساعات قليلة ولكنهم في هذا الوقت القصير يتركون لنا في داخلنا فرحاً ومشاعر رائعة مليئة بالبهجة والتفاؤل والمحبة والود.. كان يوم من العمر.. ابو خالد الأخ والصديق الغالي الى اللقاء قريباً باذن الله”.




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