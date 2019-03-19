تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-19 14:02:52 ولايات أميركية "تغرق".. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى |  2019-03-19 14:01:07 شاهد على "مذبحة نيوزيلاندا": السفاح عاين الموقع "متنكرا" |  2019-03-19 13:59:48 مقتل 3 عمال بانهيار سقف مسجد قيد التشييد في الكويت |  2019-03-19 12:31:23 3 أردنيين سيدفنون في نيوزيلندا والرابع لم يقرر ذووه بعد |  2019-03-19 12:30:55 ايران - نجحنا باختراق هواتف نتنياهو وزوجته ونجله |  2019-03-19 12:26:08 الصينيون أكلوا بـ636 مليار دولار في 2018! |  2019-03-19 12:30:13 عظام قرد قديم تعيد كتابة تاريخ الإنسان.. وتصحح "الغلطة" |  2019-03-19 12:30:35 بيع "الحمامة ليونيل ميسي" بمليون و 300 ألف دولار |  2019-03-19 11:36:14 شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الجنوب |  2019-03-19 11:24:23 فجوة شاسعة في أجور النساء والرجال - 250 الف شيكل معاش شهري لطبيب مختص في مستشفى هداسا عين كارم |  2019-03-19 11:15:27 فرض إغلاق عام في منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر - بوريم |  2019-03-19 11:09:10 مديرة مدرسة البيروني الناصره المربيه تهاني مرعي تشارك وفدا رسميا لمكدونيا |  2019-03-19 11:15:29 لاعب واحد يستطيع منافسة ميسي على الكرة الذهبية |  2019-03-19 11:15:52 فرق من الخارج لدفن قتلى "مذبحة المسجدين" |  2019-03-19 10:30:30 كفر مصر: جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) في ذمة الله |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصدر مقرب من بيل - بايرن ميونخ وجهته المقبلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد مصدر مقرب من الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب لا يمانع في الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، خلال الصيف المقبل.



ووفقا لموقع "تيم توك"، قال مصدر مقرب من بيل: "الانتقال إلى بايرن ميونيخ صفقة مغرية لجميع الأطراف، وللاعب نفسه. من لا يريد اللعب لبايرن؟".



وأضاف: "ريال مدريد وبايرن ميونيخ تربطهم علاقة جيدة، وهذه الصفقة هي صفقة واقعية ويمكن أن تتم".


وعانى النجم الويلزي من تذبذب في المستوى مع الفريق الملكي مؤخرا، وسط أنباء عن عدم تأقلمه في مدريد ومع زملائه في الفريق، مما قد يدفعه للرحيل الصيف المقبل.


وانتقل بيل الذي سيبلغ 30 عاما الصيف المقبل، من توتنهام هوتسبير الإنجليزي لريال مدريد صيف 2013 في صفقة قياسية وقتها، ويخوض موسمه السادس في "سانتياغو بيرنابيو".


وحقق بيل مع ريال مدريد ألقاب عدة، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات آخرها كان الموسم الماضي، عندما سجل بنفسه هدفين في المباراة النهائية أمام ليفربول الإنجليزي.


تصوير afp




كلمات متعلقة

مصدر, مقرب, من, بيل, -, بايرن, ميونخ, وجهته, المقبلة,

تابعونــا

عرض جديد "لا يقاوم" من ريال مدريد لضم نيمار عرض جديد "لا يقاوم" من ريال مدريد لضم نيمار 2019-03-19 | 14:00:23

أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن نادي ريال مدريد يسعى بقوة لضم النجم البرازيلي...

لاعب واحد يستطيع منافسة ميسي على الكرة الذهبية لاعب واحد يستطيع منافسة ميسي على الكرة الذهبية 2019-03-19 | 11:15:29

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اسم اللاعب الوحيد القادر هذا الموسم على منافسة النجم...

كيف رد رونالدو على مشجعة طالبته بالعودة لريال مدريد ؟ كيف رد رونالدو على مشجعة طالبته بالعودة لريال مدريد ؟ 2019-03-19 | 10:15:20

يبدو أن جماهير ريال مدريد لم تستوعب بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن...

ثنائي سان جيرمان يُحبط مخطط ريال مدريد ثنائي سان جيرمان يُحبط مخطط ريال مدريد 2019-03-19 | 08:39:14

يترقب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بين حين وآخر، موقف الثنائي المتألق...

رونالدو يغيب عن انطلاقة معسكر البرتغال رونالدو يغيب عن انطلاقة معسكر البرتغال 2019-03-18 | 22:24:18

بدأ المنتخب البرتغالي، اليوم الإثنين، معسكره بمدينة أويراس الرياضية بالعاصمة...

جوارديولا يتفوق على زيدان بقائمة تاريخية جوارديولا يتفوق على زيدان بقائمة تاريخية 2019-03-18 | 17:40:14

حجز الإسباني جوسيب جوارديولا مقعدا بين الـ5 الكبار في تاريخ المدربين، بعدما نجح...

محادثة سرية تكشف موعد عودة نيمار لسان جيرمان محادثة سرية تكشف موعد عودة نيمار لسان جيرمان 2019-03-18 | 15:50:16

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن موعد تعافيه من الإصابة،...

اليويفا - فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو اليويفا - فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو 2019-03-18 | 14:55:17

قرر الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس...

صحوة ماني توقف محمد صلاح عن التسجيل صحوة ماني توقف محمد صلاح عن التسجيل 2019-03-18 | 14:15:43

سجل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول هدف الافتتاح في الفوز على فولهام 2-1 في...

سيميوني يكشف الفارق بين ميسي ورونالدو.. فهل أخطأ التقدير؟ سيميوني يكشف الفارق بين ميسي ورونالدو.. فهل أخطأ التقدير؟ 2019-03-18 | 13:00:48

تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن الفوارق بين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة يافا طعن جندي عربي اصابة طفيفة هرب المشتبه الشرطة تحقق تبحث خلفية جنائيةالرينة أمطار كهرباء انهيار انفجار شركة كهرباء اعمدة عواصف اهالي قرية مصرع مسن بيت جن حادث دهس تعرض اصيب شرطة اسعاف مصرع الشيخ توفيق احمد قبلان لهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف التزام تام اضراب عام يوم الارض ام الفحم وادي عارة محلات اغلاق جميع وادي النسور ام الفحم طلاب تخريج طلاب الفوج ال 22 اعدادية احتفال تخرج انقلاب سيارة شارع الرامة بيت جن حادث طرق اصابات طفيفة سعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثورطبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء شجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث مصرع مقتل حادث طرلاق مروع قرب عبلين حافلة سيارة اصابة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com