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بيع "الحمامة ليونيل ميسي" بمليون و 300 ألف دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بيع طائر يوصف بـ"ليونيل ميسي" بمبلغ قياسي في دار المزادات "بيبا"، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.



وقال المصدر إن الطائر، المملوك من قبل جويل فيرشوت، جرى بيعه مقابل مليون جنيه إسترليني (نحو مليون و300 ألف دولار).


وتابع "أصبحت أرماندو أغلى حمامة في العالم.. كانت تشارك في سباقات وتحقق أرقاما قياسية في عدد من دول العالم".


وأوضح "سكاي نيوز" أن لقب أغلى حمامة في العالم كان يعود لطائر بيع في نوفمبر الماضي مقابل 322 ألف جنيه إسترليني.


وقال المدير التنفيذي لدار المزادات "بيبا" إن ما جعل من أرماندو أغلى حمامة في العالم هو سجلاتها القياسية في السباقات التي شاركت فيها.


وأضاف "توصف الحمامة بميسي نسبة إلى نجم برشلونة، الذي حقق إنجازات تاريخية".


واعتزلت أرماندو المشاركة في السباقات، حين كان عمرها 5 سنوات، لكن الإقبال عليها من قبل المشترين ما يزال كبيرا، حيث يعتقدون أن نسله سيسير على نفس المنوال. 




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