شموئيل, أبواب, يلتقي, رؤساء, السّلطات, المحليّة, في, المجتمع, البدوي, في, الجنوب,

معطيات عامّة:عدد السّلطات المحليّة :9عدد المؤسّسات التّعليميّة 143 مدرسة و 719روضة .عدد المعلّمين : 8,362عدد الطلاب: 99,928إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الجنوب وذلك في إطار اجتماعاته الدّوريّة التي يقوم بها مع ممثّلي المجتمع البدوي للإطلاع عن كثب على تطبيق الخطّة الخماسيّة للنّهوض بجهاز التّعليم وفي محور ذلك رفع التّحصيل العلمي في إمتحانات المتساف والبجروت بما في ذلك تشجيع الطلاب في الاندماج في صفوف 5وحدات بجروت في الرّياضيّات ، اللغة الإنجليزيّة والمواضيع العلميّة كذلك توفير مناخ تعليمي خال من العنف إضافة لتشجيع الطلاب على المشاركة ببرامج التّربية اللا منهجيّة مثل الدّورات المجانيّة للوزارة في إطار برنامج تحدّيات وزيادة عدد الطلاب في حركات ومنظّمات الشّبيبة وملاءمة المدارس لبرامج التّربية اللا منهجيّة من ناحية البنى التّحتيّة كذلك الوقوف عن كثب على إحتياجات المجتمع البدوي من ناحية البناء والتّطوير وتطبيق برنامج الوزارة مثل إقامة فناء تعليمي M21 وغرف إحتواء للطلاب وترميم غرف المعلّمين وقد رافق المدير العام د.رام زهابي ، مدير لواء الجنوب ،د.محمد الهيب مدير التّعليم في المجتمع البدوي وعدد من المفتّشين .بداية عرض المدير العام للوزارة رؤيته التّربويّة للنّهوض بجهاز التّعليم في جميع المجالات وبعد ذلك دار حوار مع رؤساء السّلطات في المجتمع البدوي حول معطيات وإحتياجات جهاز التّعليم .المدير العام تحدّث عن إمتحانات المتساف في المجتمع البدوي حيث قال بأنّ الوزارة حدّدت هدفا في لغة الأم لطلاب الصّفوف الخامسة والثّامنة في عام 2018 ووفق المعطيات فانّ المجتمع البدوي تقدّم وإجتاز الهدف (الهدف لطلاب الصّفوف الخامسة علامة 543بينما وصل المعدّل 560 وفي الصّفوف الثّامنة كان الهدف علامة505 بينما وصل الطلاب لمعدّل 521)بموضوع الرّياضيّات في الصّفوف الثّامنة حدّدنا هدفا 483 وفي اللغة الانجليزيّة حدّدنا هدفا 440 في الصّفوف الثّامنة بينما في العلوم فقد كان معدّل الطلاب 529 أمّا بكل ما يتعلّق بموضوع العنف وإحساس الطلاب بالأمان فقد وضعت الوزارة برنامجا للحد من ظاهرة العنف المتفشيّة في المجتمع العربي مع التّشديد على الحد منها في المجتمع البدوي في الجنوب .المدير العام عرض أمام الحضور برامج وأهداف الوزارة وأهمّها :1 .بهدف رفع التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي تمّ تحديد المدارس التي هي بحاجة لمرافقة وادخال برامج دعم مثل برنامج مروم وبرنامج رائدين للتّغيير (تمّ اختيار وتحديد 114مدرسة من مجموع 143 مدرسة في المجتمع البدوي ).2. التّركيز على الطلاب الموهوبين ،يتعلّم في أطر الموهوبين 265 طالبا ولوحظ إرتفاع بنسبة %30 في عدد الطلاب الموهوبين .3.ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على شهادة بجروت في العام 2017كان المعدّل %51 أعلى من الهدف الذي حدّدناه .ونسبة الطلاب الذين يستوفون شروط القبول للجامعات بلغت %36.3 اي طلاب مع 4-5وحدات في الرّياضيّات واللغة الإنجليزيّة والمواضيع العلميّة.نسبة الطلاب في العام2018 مع 5وحدات رياضيّات %4.3 وفي هذا السّياق لا بدّ من الاشارة بأنّه تمّ افتتاح تخصّص لتعليم الرّياضيّات 5 وحدات في 8 مدارس هذا العام ( ثانويّة التّقوى ،ابن رشد، دار القلم في راهط ،ثانويّة أبو تلول ، بير هدّاج في واحة الصّحراء، ثانويّة أجيال في عرعرة النقب، ثانويّة مولده ، ثانويّة الفرعة في القسّوم . ومع 5وحدات لغة إنحليزيّة %9.6 وتمّ افتتاح هذا العام تخصّص في مدرسة الحياة، حوره ، ثانويّة ابن رشد في راهط ، ثانويّة الفرعة في القسّوم . امّا بموضوع البيولوجيا في العام 2017 %23.8 وفي الكيمياء فانّ نسبة المتقدّمين للبجروت 5 وحدات هي 7.8% .4. موضوع التّسرّب فلوحظ أنّها انخفضت لتصل دون معدّلها السّنوي لنسبة %1.8 .5. تعزيز موضوع إكتساب اللغة العبريّة مع التّشديد على اللغة العبريّة المحكيّة حيث تمّ اضافة 45 ساعة ل- 286 روضة أطفال بهدف تعريف الأطفال على مصطلحات بسيطة وأساسيّة باللغة العربيّة ، تمّ اضافة ساعتين للصفوف الأولى والثّانية و-5 ساعات لطلاب الصّفوف الثّالثة منها ساعتان للغة المحكيّة واضافة 5 ساعات للمرحلة الاعداديّة وتحديد وحدة تعليميّة الزاميّة للغة المحكيّة في المرحلة الثّانوية وتقديم بجروت ثلاث وحدات اضافيّة كذلك يتم دمج معلّمين من الوسط اليهودي لدعم اللغة العبريّة ( حتّى الآن تمّ دمج 87 معلّما ) اضافة لاشتراك نحو 24 مدرسة في برامج الحياة المشتركة وبرنامج تأهيل شامل لمعلّمي اللغة العبريّة 169 معلّما .6. مكتبة الفانوس بهدف تشجيع المطالعة وبناء مكتبات صفيّة وبيتيّة لغاية الآن حصل جميع طلاب المجتمع البدوي على 8 قصص في رياض الأطفال ( 20,351 طفلا من 719 روضه ) وتمّ توسيع البرنامج ليشمل طلاب الصّفوف الأولى والثّانية ( 15,812طالبا من 92 مدرسة ) .7. التّعليم التكنولوجي : في العام 2019 تمّ دمج 7500 من الطلاب في تخصّصات تكنولوجيّة ( ارتفاع عن العام الماضي بنسبة %2 ) .وقد حصل %30 من الطلاب على شهادات تأهيل مهني بتخصّصات مختلفة مثل برامج طبيّة ،حوسبة وروبوتيكا وفن التّجميل والحلاقه وأمّا عدد الطلاب الذين يتعلّمون في الصّف ( الثّالث عشر- الرّابع عشر) هو: 280 طالبا .9. التّربية اللا منهجيّة : بلغ عدد الطلاب المشتركين في أطر التّربية اللا منهجيّة 31,246 طالبا ، عدد الطلاب في دورات تحدّيات المجانيّة - دوره لكل ولد 8,574 طالبا ، مثل دورات روبوتيكا ، مختبرات متنقّلة ، حركه ورياضه ، دبكه وفولكلور ، تصوير، موسيقى ، رسم وفنون ، عدد الطلاب من الصّفوف السّابعة- الثانية عشره المشاركين في مبادرات شبابيّة 6,358 طالبا ، عدد الطلاب المشاركين في حركات الشّبّيبة 3,870 طالبا وفي هذا السّياق لا بدّ من الاشارة لوجود فروع لحركات الشّبّيبة في القسّوم ، حوره ، كسيفه ، لقيه ، وتحة الصّحراء، راهط ، شقيب السّلام وتل السّبع وأمّا الحركات النّاشطة فهي هشومير هتسعير- أجيال ، الكشّاف( 1,355 عضوا ) يوجد 54 فرعا منها 11 فرعا جديدا هذا العام ،الشّبّيبة العاملة والمتعلّمة . عدد الطلاب المشاركين في منظّمات الشّبيبة 3,451 طالبا حيث يوجد 33 فرعا لمنظّمة أجيك في جميع السّلطات المحليّة وأمّا بالنّسبة للطلاب المشاركين في برامج قياديّة للشّباب ( مرشدون صغار) فقد اشترك نحو 847 طالبا ارتفاع عن العام الماضي ب- 50 طالبا وفي برامج معرفة البلاد يشارك نحو 5,640طالبا من 31 مدرسة وتمّ ادخال تعليم هذا الموضوع ب- 7 مدارس جديدة في النّجاح- راهط ، أولرط السّيّد وأورط الفرعة ودريجات في القسّوم ، المستقبل والأعسم ب في واحة الصّحراء وأورط الهواشله في واحة الصّحراء ، كذلك هناك نشاطات اضافيّة تقوم بها الوزارة لتعزيز التّربية اللا منهجيّة مثل مجالس الطلاب على المستوى المدرسي والبلدي( 9 مجالس طلابيّة بلديّة و- 41 مجالس طلاب مدرسيّة في المرحلة فوق الابتدائيّة و- 92 مجالس طلابيّة في المرحلة الابتدائيّة ) وأمّا بالنسبة للمخيّمات في عطلة الشّتاء التي تقوم بها الوزارة ( مدارس عطلة الشّتاء) فقد شارك نحو 27,000 طالبا من رياض الأطفال لغاية الصّف الثّالث ، وفي مدارس عطلة الرّبيع فقد شارك نحو %72 ( 25,900 طالبا ) من الطلاب وأمّا بالنسبة للمخيّمات في عطلة الصّيف فقد شارك نحو %70من الطلاب أي ما يساوي 21,000 طالبا .10. بالنسبة لموضوع الميزانيّة التّفاضليّة هناك تخصيص ميزانيّة سنويّة تقدّر ب- 112,769,616 مليون شاقل يتم اضافة نحو 14,127 ساعة تعليميّة للمدارس لتعزيز ودعم مواضيع النّواة بهدف تقليص الفجوات القائمة اضافة على ذلك فقد عملت الوزارة على زيادة الميزانيّة المخصّصة لكل طالب ففي المرحلة الابتدائيّة معدّل الميزانيّة للطالب الواحد 19,020 شاقلا ، وفي المرحلة الاعداديّة 20,495 شاقلا وفي المرحلة الثّانويّة 21,476 شاقلا وتمّ دمج 20 مدارس ثانويّة في برنامج تجريبي في اطار الميزانيّة التّفاضليّة يشبه الادارة الذّاتية مع مرافقة وادخال برامج منل اتجار ومبار في المدارس لدعم جميع الطلاب11. في مجال البناء والتّطوير هناك ميزانيّة لبناء 629 غرفة تعليميّة علما بأنّ جميع المدارس في المجتمع البدوي بمستو عال اضافة على ذلك تمّ تخصيص ميزانيّة لبناء فناء تعليمي ، في العام 2019 سيتم بناء 8 أفنية M21 بتكلفة 80,000 لكل فناء وفي العام المنصرم تم بناء 5 أفنية في المجتمع البدوي وتمّ تخصيص ميزانيّة 515 ألف شاقل لكل بلد بهدف وضع ظل فوق السّاحات أو الملاعب .11. تأهيل مهني لمعلّمين : تمّ هذا العام فتح 438 دورة استكمال وتأهيل مهني للمعلّمين اضافة على ذلك فانّ الوزارة تعمل جاهدة لزيادة عدد المعلّمين المحلّيّين أبناء الجنوب اذ بلغت نسبتهم 71%.12. دعم التّطوع في المؤسّسات التّعليميّة كقوى بشريّة اضافيّة داعمة ومساعده مثل بنات الخدمة المدنيّة في العام 2018 تمّ دمج 509 متطوّعة وفي العام 2019 ارتفع العدد ليصل ل- 515 متطوّعة في المؤسّسات التّعليميّة .خلاصة اللقاء بأن وزارة التّربية تعمل جاهدة بهدف دعم جهاز التّعليم في المجتمع البدوي اذ يقوم المدير العام للوزارة بلقاء رؤساء السّلطات المحليّة ، المفتّشين ، المديرين ، المعلّمين والنّاشطين في مجال التّربية اللا منهجيّة بهدف تحديد الاحتياجات والنّواقص ووضع برنامج لعدّة سنوات هدفه دعم التّعليم في المجتمع البدوي ويقوم المدير العام بشكل شخصي وبشكل دوري بمتابعة ومواكبة تنفيذ برامج الوزارة لضمان تحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة بهذا