فجوة شاسعة في أجور النساء والرجال - 250 الف شيكل معاش شهري لطبيب مختص في مستشفى هداسا عين كارم

كلمات متعلقةفجوة, شاسعة, في, أجور, النساء, والرجال, -, 250, الف, شيكل, معاش, شهري, لطبيب, مختص, في, مستشفى, هداسا, عين, كارم,
ادّعى مصدر رفيع المستوى في مركز الحرب الإلكترونية التابع للحرس الثوري الإيراني،...
معطيات عامّة: عدد السّلطات المحليّة :9 عدد المؤسّسات التّعليميّة 143...
اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء فرض إغلاق عام إبتداءً من يوم غد الأربعاء...
شاركت مديرة مدرسة البيروني في الناصره المربيه تهاني مرعي في وفدا رسميا ضم سفير...
لقي عامل من مولدوفا يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اثر سقوطه صباح اليوم من ارتفاع شاهق...
ضبطت الشرطة الفلسطينية فجر الثلاثاء مشتلًا لزراعة الماريجوانا المخدرة بداخل...
سينعم سكان البلاد مساء الخميس بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير الاستعداد...
هدمت آليات تابعة لبلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الانشاء تابع لمدرسة...
قتِل من بداية سنة 2019 في الطرق 72 شخصا في حوادث طرق، حيث قُتِل تسعة منهم في الأسبوعين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم إحضار قاصر طفل...