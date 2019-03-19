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فجوة شاسعة في أجور النساء والرجال - 250 الف شيكل معاش شهري لطبيب مختص في مستشفى هداسا عين كارم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بلغ معدل الأجر الشهري في الهيئات العامة للعام 2017 في إسرائيل ستة عشر الف شيكل 16000 وفي الشركات الحكومية اثنين وعشرين الفا 22000. 



ووفقا لتقرير نفقات الأجور في القطاع العام فان رواتب النساء هي اقل بخمسة وثلاثين بالمائة (35%) من رواتب الرجال على الرغم من ان النساء يشغلن ستين بالمائة (60%) من الوظائف. 

وبحسب المعطيات فان معدل أجور الأطباء في القطاع العام هي الأعلى اذ تبلغ تسعة وثلاثين الف شيكل 39000. 

ويتلقى طبيب مختص في مستشفى هداسا عين كارم في القدس راتبا شهريا قدره 252000 شيكل ، وطبيب عيون في صندوق المرضى كلاليت 18000 شيكل .


تصوير - afp




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