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جمهور مي عز الدين وأحمد السعدني يطالبهما بالزواج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عادت علاقة الممثل المصري أحمد السعدني بزميلته الممثلة المصرية مي عز الدين إلى إثارة الجدل من جديد، حيث تساءل المتابعون عن طبيعة العلاقة التي تربطهما وإن كانا أكثر من صديقين وذلك في ظلّ تأكيد الطرفين على أنها لا تتعدى الصداقة.


 وبالأمس أثارة عز الدين الجدل مجدداً حول هذا الموضوع، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تتضمن عدد من الصور لها مع السعدني أعربت من خلالها عن إشتياقها له حيث قالت:”تخيلو لما تبقي واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكتر من شهرين لغاية دلوقتي !!! وحشني بجد، أشتاق لصديقي المقرب”.



وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير حيث طالبهم العديد منهم بالإرتباط مشيرين أنهما يليقان ببعضهما، وكان من بين هذه التعليقات “ما تتجوزا شكلكم لايق ع بعض جداا واحلي حب الي بيجي بعد صداقة والله”، “لايقين على بعض”، “ما تتنيلو بقى وخلصو بلاش لعب عيال”، “طلعيه يا مي من الفريند زون واتجوزوا يا حبيبتي”.




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