فرض إغلاق عام في منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر - بوريم

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اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء فرض إغلاق عام إبتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٠/٣/٢٠١٩ وحتى يوم السبت (ليلة السبت-الأحد) ٢٣/٣/٢٠١٩ في منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر .

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