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فرض إغلاق عام في منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر - بوريم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء فرض إغلاق عام إبتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٠/٣/٢٠١٩ وحتى يوم السبت (ليلة السبت-الأحد) ٢٣/٣/٢٠١٩ في منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال فترة عيد المساخر . 



خلال فترة الاغلاق سيتم السماح لعبور الحالات الانسانية والطبية والاستثنائية وفقا لموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن




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