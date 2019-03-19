مديرة, مدرسة, البيروني, الناصره, المربيه, تهاني, مرعي, تشارك, وفدا, رسميا, لمكدونيا,

شاركت مديرة مدرسة البيروني في الناصره المربيه تهاني مرعي في وفدا رسميا ضم سفير إسرائيل في مكدونيا "السفير دان اوريان" ووفد من وزارة الخارجيه.هذا وقد هدفت الزياره لبناء جسر شراكه هادف , الذي ينطلق ايمانا لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.يذكر ان الوفد اجتمع بالمسؤول عن سفراء دول البلقان في العالم وتم تبادل الفكر وبناء محاور شراكه مشتركه.يذكر ان الزياره أيضا أتت لتسلط الضوء على "مسيرة الحياة – كانتصار الانسان على كل الصعوبات والتمييز العنصري والقدره على الحوار والعيش بسلام وتسامح مع احترام وتقبل الاخر.يذكر ان هذه الزياره هي الأول من نوعها على صعيد العمل المشترك والشراكه الهادفه, وقد أثنت مرعي على اختيارها لتكون مشاركه بهذه الزياره اتقريب وتعزيز الاختلاف ما بين الثقافات وتقليل الهوات ما بين الشعوب والثقافات. حيث ستكون استمراريه ومنهجة خطط عمل لتعزيز هذه الشراكات.