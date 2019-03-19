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كم ساعة نوم تحتاج وفق برجك الفلكي؟



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 كشفت شركة أسترالية مهتمة بالفلك والنجوم، أن عدد ساعات التي يحتاجها الإنسان تعتمد على برجه الفلكي.



ورغم أن الأطباء ينصحون بالنوم بين 7 و9 ساعات، إلا أن ذلك يختلف تبعاً للبرج الفلكي، وفق شركة "بيد ثريدز" الأسترالية.


وفيما يلي توضيح لعدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان وفقاً لكل برج، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:


1- الحمل :21 مارس (آذار)- 20 أبريل (نيسان)

6 ساعات من النوم تعتبر كافية لبرج الحمل لاستعادة النشاط ومواجهة المهام اليومية.

2- الثور: 21 أبريل (نيسان)- 21 مايو (أيار)

يحب مواليد هذا البرج النوم وقتاً أطول، يصل إلى 9 ساعات. 

3- الجوزاء: 22 مايو (أيار)- 21 يونيو (حزيران)

يحب مواليد برج الجوزاء القيلولة، ويحتاجون في المتوسط إلى 8 ساعات نوم.

4- السرطان: 22 يونيو (حزيران)- 22 يوليو (تموز)

يمكن لمواليد البرج استعادة نشاطهم بعد 6 ساعات، لكن المدة المثلى للنوم لديهم 8 ساعات.

5- الأسد: 23 يوليو (تموز)- 22 أغسطس (آب)

يستمتع مواليد برج الأسد بالنوم المريح بين 7 و8 ساعات في اليوم.


6- العذراء: 23 أغسطس (آب)- 23 سبتمبر (أيلول)

يمكن لمواليد برج العذراء استعادة نشاطهم بعد 6 ساعات، لكنهم سيشعرون بتحسن أكبر إذا ناموا 8 ساعات.

7- الميزان: 24 سبتمبر (أيلول)- 23 أكتوبر (تشرين الأول)
من أجل صحة مثالية، على مواليد برج الميزان النوم 8 ساعات على الأقل.  

8- العقرب: 24 أكتوبر (تشرين الأول)- 22 نوفمبر (تشرين الثاني)
النوم أمر غير معتاد عند مواليد برج العقرب، وهو حيوي لرفاهيتهم، وعليهم النوم 8 ساعات.

9- القوس: 23 نوفمبر (تشرين الثاني)- 21 ديسمبر (كانون الأول)
النوم في أسفل قائمة أولويات مواليد برج القوس، وعادة ما يخصصون 6 ساعات يومياً للنوم، لكن ينصح برفع الرقم إلى 8 ساعات. 

10- الجدي: 22 ديسمبر (كانون الأول)- 20 يناير (كانون الثاني)

يُنصح مواليد هذا البرج بالنوم 8 ساعات، ومن المحتمل أن لديهم وقت محدد بشكل صارم للنوم والاستيقاظ.

11- الدلو: 21 يناير (كانون الثاني)- 29 فبراير (شباط)

يمكن لمواليد برج الدلو العمل بنشاط بعد 6 ساعات من النوم، ولكن الأفضل لصحتهم ورفاهيتهم أن يناموا 8 ساعات. 


12- الحوت: 20 فبراير (شباط)- 20 مارس (آذار)

النوم عند مواليد هذا البرج  ضروري جداً ويحتاجون إلى 8 ساعات على الأقل.




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