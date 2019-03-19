لاعب, واحد, يستطيع, منافسة, ميسي, على, الكرة, الذهبية,

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اسم اللاعب الوحيد القادر هذا الموسم على منافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسباق جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا.

وأوضح المصدر أن الفرنس كيليان مبابي يمكن، مبكرا جدا، اعتباره المنافس الوحيد لمهاجم برشلونة على الجائزة المرموقة التي تمنح بنهاية الموسم لأفضل هداف في بطولات القارة العجوز.وأضاف: "مبابي يشدد الخناق على ميسي، رغم أن الفارق بينهما 6 نقاط إلى حدود الساعة، مما يعني 3 أهداف".وسجل نجم باريس سان جرمان 26 هدفا في 22 مباراة بالدوري الفرنسي، مما يمنحه 52 نقطة في لائحة ترتيب الجائزة.فيما اقترب ميسي من هدفه الثلاثين في الدوري الإسباني، حيث سجل إلى حدود الساعة 29 هدفا (أي 58 نقطة).