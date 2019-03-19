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فرق من الخارج لدفن قتلى "مذبحة المسجدين"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت نيوزيلندا، الثلاثاء، التحضيرات لدفن الضحايا الخمسين الذين سقطوا في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايس تشيرش، وذلك بعد أيام من حالة الحزن الشديد على مقتلهم على يد إرهابي أسترالي.



ويجري غسل جثامين ضحايا هجمات يوم الجمعة وتجهيزها للدفن وفقا للشعائر الإسلامية، وجاءت فرق من المتطوعين من الخارج للمساعدة في الترتيبات.


وقالت سارة ستيوارت بلاك، مديرة وزارة الدفاع المدني وإدارة الطوارئ، في مؤتمر صحفي في كرايس تشيرش: "كنا مدركين تماما لضرورة التعامل بحساسية مع متطلبات كل أسرة".


وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، يوم السبت الماضي، وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في 5 أبريل، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.


ومعظم الضحايا مهاجرون أو لاجئون من دول منها باكستان والهند وتركيا والصومال والكويت وبنغلادش وفلسطين والأردن.


تصوير afp




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