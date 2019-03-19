كفر, مصر:, جمال, احمد, عوض, زعبي, (ابو, تنسيم), في, ذمة, الله,

انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) عن عمر يناهز الـ69 عامًا.وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الثلاثاء 19.3.2019 من بيته الكائن في قرية كفر مصر الى مسجد القرية ومن ثم الى مثواه الأخير بمقبرة القرية.يذكر أن المرحوم من سكان اربد في الاردن وهو في الأصل لاجئ فلسطيني من طمرة الزعبية، لكنه عاد وسكن في البلاد، في قرية كفر مصر تحديدًا، قبل بضع سنوات، وقد وافته المنية وهو بين أقاربه وأهله في كفر مصر.انا لله وانا اليه راجعون.