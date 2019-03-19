3, ضحايا, خلال, يومين-, مصرع, عامل, 40, عاما, من, ملدوفا, سقط, من, ارتفاع, 6, طوابق, في, ورشة, بناء, بحريش,

لقي عامل من مولدوفا يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اثر سقوطه صباح اليوم من ارتفاع شاهق خلال عمله في ورشة بناء بحريش.

وتم نقل العامل الى المستشفى وهو مصاب بجراح بالغة حيث توفي متأثرا بهايشار الى ان مدينة حريش شهدت امس الاول الاثنين حادثا مماثلا راح ضحيته شابين من الرينة سقطا من ارتفاع خلال عملهما في ورشة بناء هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.