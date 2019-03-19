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القدس - ضبط مشتل لزراعة الماريجوانا بالعيزرية



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 ضبطت الشرطة الفلسطينية فجر الثلاثاء مشتلًا لزراعة الماريجوانا المخدرة بداخل مخازن في منطقة سكنية بمدينة العيزرية جنوب شرق القدس.



وأوضح الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أنه وبناءً على معلومات تلقتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة ضواحي القدس مفادها وجود مشتل لزراعة المخدرات في حي سكني بمدينة العيزرية، على الفور توجهت قوه تساندها قوة من مركز شرطة جنوب شرق القدس للمكان.


وأضاف: "وبناء على مذكرة تفتيش من النيابة العامة تم ضبط 85 شتلة يشتبه أن تكون أشتال المارجوانا المخدرة خضراء؛ بأطوال تصل إلى مترين مزروعة داخل مخازن معدة ومجهزة بمعدات كهربائية وزراعيه من أتربة وأسمده وقوارير".


وأكد ارزيقات أن الشرطة تحرزت على الأشتال وأدوات زراعتها وقبضت على ثلاثة أشخاص يشتبه بقيامهم ببناء المشتل وزراعة الاشتال ورعايتها وتم توقيفهما لحين إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.




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