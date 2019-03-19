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كيف رد رونالدو على مشجعة طالبته بالعودة لريال مدريد ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن جماهير ريال مدريد لم تستوعب بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريقها، وما زالت تنتظر وتحلم بعودته مجددا لحمل قميص النادي الملكي.



وما من مرة يصادف فيها مشجع مدريدي النجم البرتغالي، إلا وطرح عليه السؤال "الروتيني"، متى تعود للريال؟


زيارة رونالدو أمس لمدريد من أجل افتتاح عيادته الخاصة لزارعة الشعر، لم تخرج عن المألوف، حيث انتظر قدومه عدد كبير من المشجعين، قبل أن تصيح إحدى المشجعات: "كريستيانو نحن نحبك أنت الأفضل في العالم، عد إلى ريال مدريد!".


فأجاب أفضل لاعب في العالم 5 مرات بإشارة إيجابية بإبهامه الأيسر.




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