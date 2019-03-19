كيف, رد, رونالدو, على, مشجعة, طالبته, بالعودة, لريال, مدريد, ؟,

كلمات متعلقةكيف, رد, رونالدو, على, مشجعة, طالبته, بالعودة, لريال, مدريد, ؟,
يترقب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بين حين وآخر، موقف الثنائي المتألق...
بدأ المنتخب البرتغالي، اليوم الإثنين، معسكره بمدينة أويراس الرياضية بالعاصمة...
حجز الإسباني جوسيب جوارديولا مقعدا بين الـ5 الكبار في تاريخ المدربين، بعدما نجح...
كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن موعد تعافيه من الإصابة،...
قرر الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق بشأن واقعة احتفال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس...
سجل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول هدف الافتتاح في الفوز على فولهام 2-1 في...
تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن الفوارق بين...
قدم نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعازيه لأسر ضحايا...
أثارت إصابة الأوروغواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني القلق داخل...
أعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه الكبير على ريال بيتيس...