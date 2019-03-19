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مركبات في البطاطا تخفض مستوى الغلوكوز في الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة بيردو الأمريكية، أن مركبات الفينول الموجودة في البطاطا الطازجة، تساعد على تخفيض مستوى الغلوكوز في الدم.



وتوجد أحماض (الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك) بنسبة عالية في البطاطا الطازجة، لذلك قرر الباحثون معرفة الدور الذي تلعبه في هضم النشاء ونقل الغلوكوز في الأمعاء.


ودرس الباحثون تأثير المواد الموجودة في مستخلص البطاطا البنفسجية والحمراء والبيضاء. وقد بينت نتائج الاختبارات السريرية أن تناول البطاطا البنفسجية والبيضاء يخفض سرعة نقل الغلوكوز، أي ساعد في تخفيض مستوى الغلوكوز في الدم. ولوحظ هذا التأثير بعد مضي 30 و60 دقيقة على تناول الطعام.


كما أثبتت نتائج الاختبارات أن مستخلص البطاطا الذي يخفض مستوى الغلوكوز في الدم، يحتوي على نسبة عالية من مركبات الفينول، الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك.


ويقول أحد الباحثين، إن مركبات الفينول في البطاطا الطازجة ورقائق البطاطا المقلية، تساعد فعلا على تنظيم نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ما يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم بشكل عام.




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