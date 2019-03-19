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هدم مبنى تابع لمدرسة في شعفاط بالقدس واخلاء الطلاب



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 هدمت آليات تابعة لبلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الانشاء تابع لمدرسة "الرازي" في مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس .



وقال شهود عيان، إن قوات ضخمة اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخلها، وقامت بإخلاء الطلبة والهيئة التدريسية، قبل الشروع بهدم المبنى، المكون من طابقين، دون سابق إنذار.


وأوضح أن قوات الشرطة أغلقت الحاجز العسكري أمام حركة المركبات والمواطنين في كلا الاتجاهين، وسط حالة من التوتر الشديد.




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