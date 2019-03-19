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منذ بداية العام 2019 - 23 قتيلا عربيا بحوادث الطرق



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قتِل من بداية سنة 2019 في الطرق 72 شخصا في حوادث طرق، حيث قُتِل تسعة منهم في الأسبوعين الأخيرين،  23 منهم من المجتمع العربي.




وفي الفترة المقابلة من السنة الماضية قُتِل في هذه المرحلة 16 شخصا من المجتمع العربي.


معطيات الإصابة المركزية في المجتمع العربي من بداية السنة:


·         قُتِل من بداية السنة أربعة أولاد (14-0) من المجتمع العربي في حوادث طرق.


·         قُتِل سبعة فتيان/شباب (24-15) من المجتمع العربي من بداية سنة 2019، حيث قُتِل اثنان منهم في الأسبوع الأخير.


·         قُتِل مسن واحد من المجتمع العربي في حادث طرق من بداية السنة.


·         قُتِل ستة من القتلى من المجتمع العربي كمشاة، حيث قُتِل اثنان منهم في الأسبوع الأخير.


·         كان عشرة من القتلى من المجتمع العربي سائقين في مركبة.


·         من بداية سنة 2019 كان 38 سائقا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة (قُتِل فيها شخص واحد على الأقل).


·         قُتِل ثلاثة ركاب لوسائط نقل بعجلتين من المجتمع العربي من بداية سنة 2019.


جمعية أور ياروك: "يصاب أشخاص كل يوم في حوادث طرق صعبة وقاتلة. فيلزم وزارة المواصلات والسلامة في الطرق وضع موضوع الإصابة في الطرق على رأس سلم الأفضليات من أجل وقف القتل. حيث يجب الاستثمار في توعية ستشجع السائقين على السير على نحو آمن، وتحسين البنى التحتية في مدن وبلدات المجتمع العربي، وبشكل عام، وتعزيز تطبيق القانون بحيث يؤمن ردعا حقيقيا عن ارتكاب مخالفات سير تعرّض الحياة للخطر".




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