منذ بداية العام 2019 - 23 قتيلا عربيا بحوادث الطرق

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شاركت مديرة مدرسة البيروني في الناصره المربيه تهاني مرعي في وفدا رسميا ضم سفير...
لقي عامل من مولدوفا يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اثر سقوطه صباح اليوم من ارتفاع شاهق...
ضبطت الشرطة الفلسطينية فجر الثلاثاء مشتلًا لزراعة الماريجوانا المخدرة بداخل...
سينعم سكان البلاد مساء الخميس بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير الاستعداد...
هدمت آليات تابعة لبلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الانشاء تابع لمدرسة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم إحضار قاصر طفل...
شهر آذار هو شهر التوعية للوقاية والتشخيص المبكر لمرض سرطان الأمعاء الغليظة...
اقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل ومحل تجاري...
قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الثلاثاء 2019/03/19: يكون الجو صافياً بوجه عام...
اسفر اطلاق نار على منزل ومحل تجاري بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة مجد الكروم , عن...