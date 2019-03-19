تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-19 11:09:10 مديرة مدرسة البيروني الناصره المربيه تهاني مرعي تشارك وفدا رسميا لمكدونيا |  2019-03-19 10:30:30 كفر مصر: جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) في ذمة الله |  2019-03-19 10:16:04 3 ضحايا خلال يومين- مصرع عامل 40 عاما من ملدوفا سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بناء بحريش |  2019-03-19 10:08:59 القدس - ضبط مشتل لزراعة الماريجوانا بالعيزرية |  2019-03-19 10:15:47 استعدوا - القمر العملاق في سماء البلاد الخميس |  2019-03-19 10:15:57 هدم مبنى تابع لمدرسة في شعفاط بالقدس واخلاء الطلاب |  2019-03-19 10:15:29 منذ بداية العام 2019 - 23 قتيلا عربيا بحوادث الطرق |  2019-03-19 08:48:04 العثور على طفل 3 سنوات تائه على شارع 4 قرب الخضيرة |  2019-03-19 08:44:41 سوريا.. تزايد نسبة زواج القاصرات خلال الأزمة 13 بالمئة |  2019-03-19 08:28:49 آذار الشهر التوعوي لسرطان الامعاء الغليظة - القولون - تشخيص 3,200 حالة جديدة في العام 2018 في البلاد |  2019-03-19 08:20:00 اطلاق وابل رصاص على محل ومنزل في مجدالكروم دون اصابات |  2019-03-19 08:15:47 ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 92 |  2019-03-19 05:39:51 الطقس: اجواء ربيعية حتى نهاية الاسبوع |  2019-03-19 05:37:10 قمة عسكرية سورية إيرانية عراقية.. ووزير الدفاع السوري: أي وجود عسكري من دون دعوة دمشق هو احتلال |  2019-03-19 00:44:52 اطلاق نار على منزل ومحل تجاري في مجد الكروم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على طفل 3 سنوات تائه على شارع 4 قرب الخضيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم إحضار قاصر طفل يبلغ من العمر 3 سنوات إلى مركز الشرطة في مدينة الخضيرة على يد مواطن الذي وجده  قرب الساعة 6:00  صباحًا على جانب طريق رقم 4 قرب مدينة الخضيرة -  أب  الطفل في طريقه إلى مركز  الشرطة* 



وصل الى مركز شرطة الخضيرة قرب الساعة 6:00  صباح هذا اليوم، مواطن ومعه طفل يبلغ من العمر 3 أعوام ، بعد ان عثر عليه وهو يسير بجوار الطريق 4 بالقرب من مدينة الخضيرة.


 المواطن غادر مركز  الشرطة دون أن يترك أي تفاصيل. تم نقل الطفل إلى افراد الشرطة الذين عاملوه بلطف وبشكل حساس ، لكن لم يتم الحصول منه على معلومات حول عنوانه أو تفاصيل والديه.


بعد حوالي ساعة ، اتصلت الأم بمركز الشرطة وأبلغت عن غياب ابنها ، وعندها تم تبليغها بأن ابنها متواجد في المحطة وبانتظارهم.


 الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادثة.




كلمات متعلقة

العثور, على, طفل, 3, سنوات, تائه, على, شارع, 4, قرب, الخضيرة,

تابعونــا

مديرة مدرسة البيروني الناصره المربيه تهاني مرعي تشارك وفدا رسميا لمكدونيا مديرة مدرسة البيروني الناصره المربيه تهاني مرعي تشارك وفدا رسميا لمكدونيا 2019-03-19 | 11:09:10

شاركت مديرة مدرسة البيروني في الناصره المربيه تهاني مرعي في وفدا رسميا ضم سفير...

3 ضحايا خلال يومين- مصرع عامل 40 عاما من ملدوفا سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بناء بحريش 3 ضحايا خلال يومين- مصرع عامل 40 عاما من ملدوفا سقط من ارتفاع 6 طوابق في ورشة بناء بحريش 2019-03-19 | 10:16:04

لقي عامل من مولدوفا يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اثر سقوطه صباح اليوم من ارتفاع شاهق...

القدس - ضبط مشتل لزراعة الماريجوانا بالعيزرية القدس - ضبط مشتل لزراعة الماريجوانا بالعيزرية 2019-03-19 | 10:08:59

ضبطت الشرطة الفلسطينية فجر الثلاثاء مشتلًا لزراعة الماريجوانا المخدرة بداخل...

استعدوا - القمر العملاق في سماء البلاد الخميس استعدوا - القمر العملاق في سماء البلاد الخميس 2019-03-19 | 10:15:47

سينعم سكان البلاد مساء الخميس بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير الاستعداد...

هدم مبنى تابع لمدرسة في شعفاط بالقدس واخلاء الطلاب هدم مبنى تابع لمدرسة في شعفاط بالقدس واخلاء الطلاب 2019-03-19 | 10:15:57

هدمت آليات تابعة لبلدية القدس ، اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الانشاء تابع لمدرسة...

منذ بداية العام 2019 - 23 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 - 23 قتيلا عربيا بحوادث الطرق 2019-03-19 | 10:15:29

قتِل من بداية سنة 2019 في الطرق 72 شخصا في حوادث طرق، حيث قُتِل تسعة منهم في الأسبوعين...

آذار الشهر التوعوي لسرطان الامعاء الغليظة - القولون - تشخيص 3,200 حالة جديدة في العام 2018 في البلاد آذار الشهر التوعوي لسرطان الامعاء الغليظة - القولون - تشخيص 3,200 حالة جديدة في العام 2018 في البلاد 2019-03-19 | 08:28:49

شهر آذار هو شهر التوعية للوقاية والتشخيص المبكر لمرض سرطان الأمعاء الغليظة...

اطلاق وابل رصاص على محل ومنزل في مجدالكروم دون اصابات اطلاق وابل رصاص على محل ومنزل في مجدالكروم دون اصابات 2019-03-19 | 08:20:00

اقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل ومحل تجاري...

الطقس: اجواء ربيعية حتى نهاية الاسبوع الطقس: اجواء ربيعية حتى نهاية الاسبوع 2019-03-19 | 05:39:51

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الثلاثاء 2019/03/19: يكون الجو صافياً بوجه عام...

اطلاق نار على منزل ومحل تجاري في مجد الكروم اطلاق نار على منزل ومحل تجاري في مجد الكروم 2019-03-19 | 00:44:52

اسفر اطلاق نار على منزل ومحل تجاري بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة مجد الكروم , عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية مدرسة قرية شعب تخريج الفوج 19 طلاب احتفال تخرج اخالي سعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشركفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة دهس سخنين اصابة سيارة خصوصية مستشفى الشرطة تحقق سائقعمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة لدغة افعى سامة مواطن الشمال ابتلعت فأرا مستشفى صفد زيف حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتنيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق صالح حصارمة مدرب أشبال شبيبة ب اسرائيل البعنة تعيين الاتحاد العام كرة القدم حادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةمسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com