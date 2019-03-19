العثور, على, طفل, 3, سنوات, تائه, على, شارع, 4, قرب, الخضيرة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم إحضار قاصر طفل يبلغ من العمر 3 سنوات إلى مركز الشرطة في مدينة الخضيرة على يد مواطن الذي وجده قرب الساعة 6:00 صباحًا على جانب طريق رقم 4 قرب مدينة الخضيرة - أب الطفل في طريقه إلى مركز الشرطة*

وصل الى مركز شرطة الخضيرة قرب الساعة 6:00 صباح هذا اليوم، مواطن ومعه طفل يبلغ من العمر 3 أعوام ، بعد ان عثر عليه وهو يسير بجوار الطريق 4 بالقرب من مدينة الخضيرة.المواطن غادر مركز الشرطة دون أن يترك أي تفاصيل. تم نقل الطفل إلى افراد الشرطة الذين عاملوه بلطف وبشكل حساس ، لكن لم يتم الحصول منه على معلومات حول عنوانه أو تفاصيل والديه.بعد حوالي ساعة ، اتصلت الأم بمركز الشرطة وأبلغت عن غياب ابنها ، وعندها تم تبليغها بأن ابنها متواجد في المحطة وبانتظارهم.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادثة.