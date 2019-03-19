سوريا.., تزايد, نسبة, زواج, القاصرات, خلال, الأزمة, 13, بالمئة,

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ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا...
أكد وزير الدفاع السوري علي أيوب أن أي وجود عسكري لأي دولة كانت من دون دعوة من...
شهدت متاجر بيع الأسلحة في نيوزيلندا حالة من النشاط الملحوظ، بعد "حمى الشراء" التي...
حصل الفتى الأسترالي الذي ضرب سيناتور بلاده من اليمين المتطرف ببيضة سالت عليه، على...
قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، في حادث إطلاق نار "قد يكون إرهابيا" في حي سكني...
كتبت وسائل الإعلام عن حنكة رجل أفغاني تمكن من إنقاذ زهاء 100 مصل في الهجوم الإرهابي...
خرج أفراد من عائلة السفاح الأسترالي الذي قتل 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا، عن...
بدا الأسترالي برينتون تارنت منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا...
كشف تقرير الأمم المتحدة أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في القطب...
أعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم الارهابي على...