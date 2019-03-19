هذه, العادة, هي, سر, التهابات, اللوز, لدى, الكبار,

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أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة بيردو الأمريكية، أن مركبات الفينول الموجودة...
تمكنت ساعة آبل الذكية Apple Watch من الكشف عن عدم انتظام معدلات نبضات القلب على نحو...
قد يبدو الشعر المجعّد حيوياً وكثيفاً، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى عناية خاصة كونه...
تتصدّر الفراولة قائمة من 12 نوعاً من الفاكهة والخضار الأكثر تلوثاً، وذلك وفقاً...
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أظهرت دراسة جديدة أن تناول الحلويات من حين إلى آخر قد يكون مفيداً للصحة إذا ما تم...