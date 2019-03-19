هذه, العادة, هي, سر, التهابات, اللوز, لدى, الكبار,

من المعروف أن التهابات اللوز من أشهر الأمراض المنتشرة بين الأطفال لكن ما لا يعلمه كثيرون أنه فى السنوات الحديثة بدأ ينتشر بين الكبار بدرجة كبيرة.

ووفقا لما ذكره موقع " healthfrom" أن هناك أسباب عديدة تؤدى للإصابة بالتهابات اللوزتين بين الكبار، أهمها: الإفراط في تناول السجائر والتبغ والكحوليات يؤدى إلى حدوث مشاكل باللوز خاصة عندما يكون الجسم باردًا ورطبًا ومرهقًا للغاية ، ويعزز نمو البكتيريا ، وتضعف الوظيفة الدفاعية للوزتين، وعندما تنخفض وظيفة إفراز الغدة ، فإن اللوزتين ستتعرض للإصابة بالعدوى الجرثومية والالتهابات.ويحدث احتقان اللوزتين عندما يظهر فحص البلعوم احتقان اللوزتين، وتورم، الخلايا اللمفاوية، والبكتيريا سوف تتراكم، ويظهر سطح اللوزتين مادة تشبه بقايا الفاصولياء.