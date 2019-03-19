ثنائي, سان, جيرمان, يُحبط, مخطط, ريال, مدريد,

يترقب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بين حين وآخر، موقف الثنائي المتألق كيليان مبابي ونيمار جونيور، بشأن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معهما، في الصيف المقبل.

وكشفت شبكة "ESPN"، أن مصادر بالنادي الباريسي، أوضحت للشبكة الأمريكية، أن المقربين من نيمار ومبابي أكدا لإدارة البي إس جي أنهما لن يرحلا عن حديقة الأمراء في الصيف المقبل.ولفتت إلى أن النادي الملكي مهتم كثيرا بضم الثنائي، وزادت الشائعات بعد خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، وهي الشائعات التي لم ينفها فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أو المدرب العائد لقيادة الفريق زين الدين زيدان.وأضافت: "الشروط الجزائية غير جائزة في عقود اللاعبين بالأندية الفرنسية، ورغم تأكيد النادي الباريسي أنه لن يبيع نجميه، إلا أنه يجب توفير موارد مالية أخرى لتعويض الخسائر الاقتصادية من الوداع المبكر لدوري الأبطال، مما يضطره لبيع عدد من لاعبي الفريق".وأوضحت أن قائمة المرشحين للبيع في بي إس جي، تضم الثنائي المعار إلى ريال بيتيس، جوفاني لو سيلسو وخيسي رودريجيز، إضافة إلى جريجورز كريتشوفياك المعار لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي، مع إمكانية بيع الثلاثي توماس مونييه، وليفين كورزاوا، وكريستوفر نكونكو.وذكرت أن نادي باريس سان جيرمان، بصدد إبرام عقود رعاية مع شركات أخرى خلال الفترة القادمة، لإحداث توازن مالي، والمضي قدما في إبرام صفقات جديدة.