أحمد, عزّ, يتقدّم, بدعوى, قضائية, لتخفيض, نفقة, أولاده, من, زينة,

لجأ الممثل المصري أحمد عز إلى القضاء المصري مجددًا، لوقف الأحكام الصادرة ضده لصالح الممثلة المصرية زينة، في ما يتعلق بنفقة طفليه التوأمين، وتقدّم بدعوى قضائية طالباً فيها تخفيض النفقة الشهرية بعدما تقدّمت زينة بدعوى قضائية منأجل زيادتها، ومن المقرر حسم موقفها في 30 آذار الجاري.

واستند محامي أحمد عز في دعواه إلى شهادة تحركات، تثبت سفر زينة إلى خارج البلاد برفقة توأميها أكثر من 4 مرات خلال العام الواحد، وهو ما يعدّ دليلاً على تمتعها بالرفاهية، وينافي ما قالته في دعواها حول حاجتها إلى زيادة النفقة الشهرية، لتتمكن من الإنفاق على طفليها.كما تقدم الفريق القانوني بمستندات لإثبات صدور حكم على عز لصالح زينة، يُلزمه بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بطفليهما بلغت 30 ألف جنيه إسترليني عن العام الماضي، وطالب برفض دعوى زينة لزيادة النفقة، وقبول دعواه لتخفيضها.