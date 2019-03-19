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رفع الأذان في جامعة كانتربري في ⁧‫نيوزيلندا⁩ عقب المجزرة المروعة



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رفع الأذان في جامعة كانتربري في ⁧‫نيوزيلندا⁩ عقب المجزرة المروعة




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