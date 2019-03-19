اطلاق, وابل, رصاص, على, محل, ومنزل, في, مجدالكروم, دون, اصابات,

اقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل ومحل تجاري في مجد الكروم .

وقد اسفر الحادث عن اضرار جسيمة دون اصابات تذكر .يشار الى انه قبل يومين اطلقت عيارات نارية بإتجاه مبنى المجلس المحلي في البلدة وحتى الان لم تعلن الشرطة عن خلفية الحادث ولا يزال التحقيق مستمرا .