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اطلاق وابل رصاص على محل ومنزل في مجدالكروم دون اصابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل ومحل تجاري في مجد الكروم .


وقد اسفر الحادث عن اضرار جسيمة دون اصابات تذكر .

يشار الى انه قبل يومين اطلقت عيارات نارية بإتجاه مبنى المجلس المحلي في البلدة وحتى الان لم تعلن الشرطة عن خلفية الحادث ولا يزال التحقيق مستمرا .




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