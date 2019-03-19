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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 92



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا الإندونيسي مطلع الأسبوع إلى 92شخصا، إلى جانب نحو 160 جريحا، حسبما أعلن المتحدث الإقليمي باسم الجيش اليوم الثلاثاء.



وقال محمد عيدي، المتحدث باسم الجيش في بابوا، إن 75 شخصا مازالوا مفقودين بعد الفيضانات التي ألحقت أضرارا كبيرة بمنازل في جايابورا، عاصمة الإقليم.


وبلغ عدد النازحين ثمانية آلاف و507 أشخاص، ويجري إيواؤهم حاليا في عدة مواقع.


وذكر عيدي أن "الوصول إلى منطقة في الجبل ما زال صعبا أمام عمال الإغاثة بسبب دمار جسر كان يربط المنطقة، لكن ليست هناك بلاغات عن سقوط قتلى هناك".

تصوير - afp 




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