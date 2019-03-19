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الطقس: اجواء ربيعية حتى نهاية الاسبوع



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قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم  الثلاثاء 2019/03/19: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2019/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح  شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الخميس 2019/03/21: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس: اجواء ربيعية حتى نهاية الاسبوع




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