الطقس:, اجواء, ربيعية, حتى, نهاية, الاسبوع,

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الثلاثاء 2019/03/19: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2019/03/21: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .