اطلاق, نار, على, منزل, ومحل, تجاري, في, مجد, الكروم,

اسفر اطلاق نار على منزل ومحل تجاري بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة مجد الكروم , عن وقوع اضرار في واجهة المبنى والمحل التجاري .

الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق , يشار الى أن مجد الكروم شهدت مساء الاثنين اطلاق نار اخر على مقر جبهة العمل البلدي , وتشهد البلدة اعمال عنف في الاونة الاخيرة .وقد عبر اهالي البلدة عن غضبهم الشديد من الوضع القائم قائلين:"كفى .. هذه ليست مجد الكروم بلد الأمن والأمان التي نعرفها".