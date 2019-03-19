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اطلاق نار على منزل ومحل تجاري في مجد الكروم



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اسفر اطلاق نار على منزل ومحل تجاري بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة مجد الكروم , عن وقوع اضرار في واجهة المبنى والمحل التجاري .


الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق , يشار الى أن مجد الكروم شهدت مساء الاثنين اطلاق نار اخر على مقر جبهة العمل البلدي , وتشهد البلدة اعمال عنف في الاونة الاخيرة .

وقد عبر اهالي البلدة عن غضبهم الشديد من الوضع القائم قائلين:"كفى .. هذه ليست مجد الكروم بلد الأمن والأمان التي نعرفها".




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