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اطلاق النار على مقر جبهة العمل في مجد الكروم



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اقدم مجهولون مساء اليوم الاثنين على اطلاق النار على مقر جبهة العمل في بلدة مجد الكروم مما ادى الى وقوع اضرار بالممتلكان دون اصابات بشرية بلطف الله .


يشار الى أن جبهة العمل هو الحزب الداعم لرئيس المجلس المحلي سليم صليبي , وهذه المره الثانية الذي يتم فيها اطلاق النار هذا الاسبوع بعد اطلاق النار على المجلس المحلي قبل عدة ايام .

رئيس واعضاء المجلس المحلي وصلوا للمكان واستنكروا الحادث , الشرطة باشرت التحقيق .
اطلاق النار على مقر جبهة العمل في مجد الكروم




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