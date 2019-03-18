اطلاق, النار, على, مقر, جبهة, العمل, في, مجد, الكروم,

اقدم مجهولون مساء اليوم الاثنين على اطلاق النار على مقر جبهة العمل في بلدة مجد الكروم مما ادى الى وقوع اضرار بالممتلكان دون اصابات بشرية بلطف الله .

يشار الى أن جبهة العمل هو الحزب الداعم لرئيس المجلس المحلي سليم صليبي , وهذه المره الثانية الذي يتم فيها اطلاق النار هذا الاسبوع بعد اطلاق النار على المجلس المحلي قبل عدة ايام .رئيس واعضاء المجلس المحلي وصلوا للمكان واستنكروا الحادث , الشرطة باشرت التحقيق .