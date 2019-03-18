تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-19 00:44:52 اطلاق نار على منزل ومحل تجاري في مجد الكروم |  2019-03-18 22:36:25 اطلاق النار على مقر جبهة العمل في مجد الكروم |  2019-03-18 23:28:40 القمر العملاق في سماء البلاد يوم الخميس |  2019-03-18 22:24:18 رونالدو يغيب عن انطلاقة معسكر البرتغال |  2019-03-18 20:16:16 توما - سليمان: "الجبهة والعربية للتغيير تدمج ما بين الكرامة الوطنية وما بين العدالة الاجتماعية" |  2019-03-18 20:15:11 النائب جبارين يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد بن آري وبن چڤير بتهمة التحريض |  2019-03-18 21:55:19 الرامة:مئات الاهالي يتجمهرون أمام منزل مهدد بالهدم |  2019-03-18 21:09:07 اجتماع طارىء في عرعرة لبحث قضية هدم البيوت وقرار بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية |  2019-03-18 20:12:22 توتر شديد في سجن "ريمون" وأنباء عن حرق غرف |  2019-03-18 17:43:43 10 وصايا ضرورية لتسريح الشعر المجعد |  2019-03-18 17:40:14 جوارديولا يتفوق على زيدان بقائمة تاريخية |  2019-03-18 19:50:54 ترشيح المحامي محمد نعامنة لرئاسة لواء الشمال وإقامة قائمة لانتخابات نقابة المحامين القطرية |  2019-03-18 18:00:33 نتنياهو هدد بهدم منزل المنفذ وبناء 840 وحدة في "ارئيل" |  2019-03-18 15:50:17 كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق "الواتساب" بالخليل |  2019-03-18 14:46:17 تعيين القس يوسف متى مطرانا ورئيسا لابرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الكاثوليك |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القمر العملاق في سماء البلاد يوم الخميس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 سينعم سكان البلاد مساء الخميس بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير الاستعداد لالتقاط الصور النادرة مع وقوع القمر في أقرب نقطة له من الأرض، ووفقاً لعضو كرسي اليونيسكو لعلوم الفضاء والفلك داود الطروة فإن المشهد سيكون رائعاً عندما يطل القمر زاهياً وحجمه الظاهري أكبر بحوالي 14 % وأكثر إضاءة بحوالي 30 % مقارنة بأصغر قمر بدر خلال السنة.


 هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض ويكون في طور البدر المكتمل، حيث سيصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وسيكون على مسافة 360768 كم من الأرض، وفي هذا الوقت من السنة تكون الأرض قريبة من الشمس ونتيجة لذلك فإن جاذبية الشمس تدفع القمر أقرب إلى الأرض ما يجعل أي بدر عملاق يحدث خلال فصل الشتاء وبداية الربيع يبدو اكبر من أقمار البدر العملاقة التي تحدث في الصيف.

ويمكن متابعة هذه الظاهرة من كافة المناطق بسهولة بالعين المجردة، حيث يشرق القمر العملاق مع غروب الشمس من الأفق الشرقي ويبقى مشاهدا طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة، وقد لا يلاحظ الشخص العادي فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى ، ولكن الراصدين المتابعين لأقمار البدر بشكل مستمر خلال الأشهر الماضية يمكنهم ملاحظة حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحدث الفلكي إلى ارتفاع المدر البحري بشكل طفيف على طول الشواطئ البحرية في العالم، لأن القمر البدر سيكون في خط واحد مع الشمس وهو ما يؤدي إلى اتحاد جاذبية كلاهما والتأثير على المحيطات في العالم ، حيث سيكون سكان الشواطئ البحرية على موعد مع أعلى مد بسبب القمر العملاق وخاصة إذا ترافق مع رياح قوية، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة طفيفة في النشاط التكتوني للأرض من دون التأثير على توازن الطاقة الداخلية لها وحتى اللحظة لا يوجد دليل علمي يربط القمر البدر مع الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم كما كان يعتقد سابقاً.
القمر العملاق في سماء البلاد يوم الخميس




كلمات متعلقة

القمر, العملاق, في, سماء, البلاد, يوم, الخميس,

تابعونــا

اطلاق نار على منزل ومحل تجاري في مجد الكروم اطلاق نار على منزل ومحل تجاري في مجد الكروم 2019-03-19 | 00:44:52

اسفر اطلاق نار على منزل ومحل تجاري بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة مجد الكروم , عن...

اطلاق النار على مقر جبهة العمل في مجد الكروم اطلاق النار على مقر جبهة العمل في مجد الكروم 2019-03-18 | 22:36:25

اقدم مجهولون مساء اليوم الاثنين على اطلاق النار على مقر جبهة العمل في بلدة مجد...

توما - سليمان: "الجبهة والعربية للتغيير تدمج ما بين الكرامة الوطنية وما بين العدالة الاجتماعية" توما - سليمان: "الجبهة والعربية للتغيير تدمج ما بين الكرامة الوطنية وما بين العدالة الاجتماعية" 2019-03-18 | 20:16:16

قامت مدرسة آفاق الثانوية في كفرمندا بتنظيم ندوة انتخابية تحضيرًا لانتخابات...

النائب جبارين يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد بن آري وبن چڤير بتهمة التحريض النائب جبارين يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد بن آري وبن چڤير بتهمة التحريض 2019-03-18 | 20:15:11

توجه النائب الجبهوي د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، برسالة...

الرامة:مئات الاهالي يتجمهرون أمام منزل مهدد بالهدم الرامة:مئات الاهالي يتجمهرون أمام منزل مهدد بالهدم 2019-03-18 | 21:55:19

نجمهر المئات من أهالي بلدة الرامة مساء اليوم الاثنين امام أحد المنازل بعد تلقي...

اجتماع طارىء في عرعرة لبحث قضية هدم البيوت وقرار بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية اجتماع طارىء في عرعرة لبحث قضية هدم البيوت وقرار بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية 2019-03-18 | 21:09:07

بحضور رؤساء مجالس وبلديات واعضاء كنيست وشخصيات سياسية بارزة , أقيم في مجلس محلي...

توتر شديد في سجن "ريمون" وأنباء عن حرق غرف توتر شديد في سجن "ريمون" وأنباء عن حرق غرف 2019-03-18 | 20:12:22

قال نادي الأسير الفلسطيني إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل "ريمون" وتحديداً في...

ترشيح المحامي محمد نعامنة لرئاسة لواء الشمال وإقامة قائمة لانتخابات نقابة المحامين القطرية ترشيح المحامي محمد نعامنة لرئاسة لواء الشمال وإقامة قائمة لانتخابات نقابة المحامين القطرية 2019-03-18 | 19:50:54

جاء في بيان من رئيس نقابة المحامين المحامي خالد حسني زعبي :"بعد مرور ستة عشر عاماً...

نتنياهو هدد بهدم منزل المنفذ وبناء 840 وحدة في "ارئيل" نتنياهو هدد بهدم منزل المنفذ وبناء 840 وحدة في "ارئيل" 2019-03-18 | 18:00:33

هدد رئيس وزراء اسرائيل بهدم منزل الشاب الذي تتهمه بعملية سلفيت التي قتل فيها جندي...

كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق "الواتساب" بالخليل كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق "الواتساب" بالخليل 2019-03-18 | 15:50:17

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز مالي بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق الواتساب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية متطرفون يهود حرق سيارات شاحنات يافة الناصرة انتقاما تدفيع ثمن القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخركلاليت الطيبة عيادة حرق اضرام النار اضرار استنكار بلدية طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة حادث طرق مدخل مدينة طمرة اصابتان متوسطتان أشرف برهوم جائزة ممثل مهرجان مالمو سينما عربية ترشيحا جائزة افضل المدرسة الثانوية اكسال تخرج الفوج ال 34 كلابها قرية احتقال تخريج شهادات اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود الحركة السالامية الشق الشمالي الحكومة اخراج تحظر القانون عن تغلق مداهمة مؤسساتها الشيخ رائد صلاح كمال خطيب مداهمة بيت مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةمسيرة عيد البشارة الناصرة مشاركة واسعة البطريرك ثيوفيلوس مصرع شاب تصادم حافلة ركاب ديمونا يوحام حادث طرق مروع النقب موسى عواد عمراني ابو القرينات عشيرة من
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com