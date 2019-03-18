فيفي, عبده, تكشف, تطورات, حالتها, الصحية, بعد, الأزمة, الأخيرة,

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده رسالة لجمهورها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

فيفي كتبت عبر حسابها: « الحمد لله رب العالمين انا صحتي ابتدت تتحسن شوية و عاوزة اشكركم جداً كل الفانز و زمايلي و اصحابي و اهلي علي حبكم و اهتمامكم ليا و انا اسفه لو مقدرتش ارد علي كل المكالمات و الرسايل ال جتلي. بحبكم جداً و ربنا يخليكم ليا».جمهور الفنانة المصرية فيفي عبده دعا لها بالشفاء العاجل من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص.يُذكر أن فيفي عبده أثارت قلق جمهورها عبر «أنستجرام»، من خلال تعليق كتبت فيه: « إدعولي أنا عيانة بموت، إدعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين».ابنة فيفي عبده كشفت عن تفاصيل مرض والدتها، وقالت إن فيفي تعرضت لنزلة برد شديدة جدا جعلتها طريحة الفراش وتشعر بآلام شديدة في كل جسدها.من ناحية أخرى، تشارك الفنانة المصرية في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “ياسمينا” بطولة حورية فرغلي، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، والمسلسل يعد عودة لها بعد غياب سنوات منذ تقيمها أجزاء مسلسل “كيد النسا”، مع الفنانة سمية الخشاب.