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رونالدو يغيب عن انطلاقة معسكر البرتغال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأ المنتخب البرتغالي، اليوم الإثنين، معسكره بمدينة أويراس الرياضية بالعاصمة لشبونة، في غياب نجمه وقائده كريستيانو رونالدو.

وحصل مهاجم يوفنتوس، على إذن بالغياب عن مران اليوم الذي يأتي في إطار الاستعدادات لبدء التصفيات المؤهلة ليورو 2020، أمام أوكرانيا وصربيا يومي 22 و25 من الشهر الجاري في لشبونة.
وشارك في المران 15 لاعبا من إجمالي 25 شملتهم القائمة التي أعلنها المدرب المخضرم فرناندو سانتوس.
في الوقت الذي أجرى فيه ثلاثي الدوري الإسباني، ويليام كارفاليو (ريال بيتيس)، وجونسالو جويديس (فالنسيا)، وأندريه سيلفا (إشبيلية)، تدريبات استشفائية.
يذكر أن هذا هو الظهور الأول لـ'الدون' مع المنتخب البرتغالي منذ مونديال روسيا 2018، الصيف الماضي.
وتقع البرتغال ضمن المجموعة الثانية في التصفيات القارية إلى جانب لوكسمبورج وليتوانيا وأوكرانيا وصربيا، حيث تسعى للتأهل للنهائيات من أجل الدفاع عن لقبها الأول في تاريخها، الذي حققته قبل 3 سنوات في فرنسا.
رونالدو يغيب عن انطلاقة معسكر البرتغال




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