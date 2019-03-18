اجتماع, طارىء, في, عرعرة, لبحث, قضية, هدم, البيوت, وقرار, بتنظيم, مظاهرات, ووقفات, احتجاجية,

بحضور رؤساء مجالس وبلديات واعضاء كنيست وشخصيات سياسية بارزة , أقيم في مجلس محلي عرعرة مساء اليوم الاثنين اجتماع طارىء بحضور رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية مضر يونس وذلك لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد هدم المنازل في الوسط العربي واخرها كان صباح اليوم في بلدة خور صقر في وادي عارة .

وقد تقرر في نهاية الاجتماع ان تقام مظاهرة يوم الجمعة (سيتم تحديد المكان والزمان لاحقا), اضافة الى تنظيم وقفات احتجاجية على مداخل بلدات المثلث الشمالي ، ومتابعة القضية في المحاكم بمشاركة محاميين من لجنة المتابعة .