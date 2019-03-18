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الرامة:مئات الاهالي يتجمهرون أمام منزل مهدد بالهدم



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نجمهر المئات من أهالي بلدة الرامة مساء اليوم الاثنين امام أحد المنازل بعد تلقي معلومات أن هناك نية لهدمه بعد اصدار أمر هدم من قبل المحكمة بحجة البناء بدون ترخيص .


وعلى خلفية هذا القرار جرى اجتماع بين فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية والسيد شوقي أبو لطيف رئيس مجلس الرامة المحلي بحضور السيد سميح عثمان في الرامة - صاحب المزل المهدد بالهدم (العريشة).
 بعد إجراء الاتصالات اللازمة - تجميد أوامر الهدم والشروع بتقديم الخرائط من قبل المجلس المحلي لاستصدار التراخيص.




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