الرامة:مئات, الاهالي, يتجمهرون, أمام, منزل, مهدد, بالهدم,

نجمهر المئات من أهالي بلدة الرامة مساء اليوم الاثنين امام أحد المنازل بعد تلقي معلومات أن هناك نية لهدمه بعد اصدار أمر هدم من قبل المحكمة بحجة البناء بدون ترخيص .

وعلى خلفية هذا القرار جرى اجتماع بين فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية والسيد شوقي أبو لطيف رئيس مجلس الرامة المحلي بحضور السيد سميح عثمان في الرامة - صاحب المزل المهدد بالهدم (العريشة).بعد إجراء الاتصالات اللازمة - تجميد أوامر الهدم والشروع بتقديم الخرائط من قبل المجلس المحلي لاستصدار التراخيص.