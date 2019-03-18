الرامة:مئات, الاهالي, يتجمهرون, أمام, منزل, مهدد, بالهدم,

كلمات متعلقةالرامة:مئات, الاهالي, يتجمهرون, أمام, منزل, مهدد, بالهدم,
اسفر اطلاق نار على منزل ومحل تجاري بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة مجد الكروم , عن...
اقدم مجهولون مساء اليوم الاثنين على اطلاق النار على مقر جبهة العمل في بلدة مجد...
سينعم سكان البلاد مساء الخميس بليلة منيرة جداً، وعلى هواة التصوير الاستعداد...
قامت مدرسة آفاق الثانوية في كفرمندا بتنظيم ندوة انتخابية تحضيرًا لانتخابات...
توجه النائب الجبهوي د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، برسالة...
بحضور رؤساء مجالس وبلديات واعضاء كنيست وشخصيات سياسية بارزة , أقيم في مجلس محلي...
قال نادي الأسير الفلسطيني إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل "ريمون" وتحديداً في...
جاء في بيان من رئيس نقابة المحامين المحامي خالد حسني زعبي :"بعد مرور ستة عشر عاماً...
هدد رئيس وزراء اسرائيل بهدم منزل الشاب الذي تتهمه بعملية سلفيت التي قتل فيها جندي...
كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز مالي بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق الواتساب...