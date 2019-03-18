10, وصايا, ضرورية, لتسريح, الشعر, المجعد,

قد يبدو الشعر المجعّد حيوياً وكثيفاً، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى عناية خاصة كونه صعب التسريح وجافا من حيث تكوينه. تعرّفوا فيما يلي على الوصايا العشر الضرورية للعناية به والحفاظ على مظهره الصحي.

1- استعملي ثنائي الشامبو والبلسم:هل تعرفين أن الشعر المجعّد يكون نتيجة بنيته أكثر جفافاً من الشعر المالس، فالزهم الذي تفرزه عادةً فروة الرأس لا يتمكّن من تغطية الشعر المجعّد بالكامل بسبب شكله الأسطواني.وللتعويض عن نقصه في الترطيب، يجب غسل الشعر المجعّد بشامبو مناسب لطبيعته وعدم إهمال خطوة استعمال بلسم يكون غنيّاً بالزيوت المرطبة التي تساهم في تغذية الشعر وضبط تجعيداته.2 - استعيني بالمستحضرات متعددة الاستعمال:عندما يكون الشعر المجعّد جافاً جداً، ينصح الخبراء بغسله بشامبو خالٍ من السولفات يكون عادةً غير راغي. والأفضل أن يكون هذا المستحضر متعدد الاستعمالات أي يتمتع بفوائد البلسم، والقناع المغذي أيضاً. كما يمكن الاستعانة بشامبو خاص بالشعر المجعّد وبلسم متعدد الاستعمالات يمكن تطبيقه على الشعر لبضع دقائق ثم شطفه أو وضع كمية صغيرة منه على الشعر دون شطفه للحصول على نسبة قصوى من الترطيب.3 - لا تهملي الاستعانة بقناع مغذٍّ للشعر:تبنّي عادة تطبيق قناع مغذٍّ للشعر على الأقل مرة أسبوعياً، واعلمي أن مفعوله يختلف كلياً عن مفعول البلسم.إن البلسم يعتني بالشعر من الخارج، أما تأثير القناع فيصل عادة إلى عمق الشعر.4 - حضّري شعركِ للتصفيف:بعد اعتماد روتين الشامبو، البلسم، والقناع يجب تحضير الشعر لاستقبال مستحضرات التصفيف. طبّقي عليه مستحضراً مرطباً يلعب دورا عازلا بين الشعر ومستحضرات التصفيف كما يحافظ على ثباتها لفترة أطول.للحصول على شعر مجعّد يحافظ على ترتيب تسريحته، يُنصح بترطيب خصلاته بالقليل من الماء كل صباح أو اعتماد رذاذ التسريح الذي يرطّب الشعر ويعيد الحيوية إلى التجاعيد.5- طبّقي مستحضرات التصفيف على شعر رطب:إن تطبيق مستحضرات التصفيف على شعر رطب يخفف من كمية المستحضرات المستعملة ويُسهّل امتصاصها من قبل الشعر.6 - اختاري مستحضر التصفيف المناسب لطبيعة شعركِ:الشعر المجعّد عدة أنواع، ولذلك من الضروري اختيار مستحضرات التصفيف المناسبة لنوع تجعيدته. إن التجعيدة العريضة تختلف في بنيتها عن التجعيدة الصغيرة والتجعيدة الإفريقية.لإضفاء الحجم المطلوب على الشعر المجعّد، استعملوا مستحضرات تصفيف ذات صيغة خفيفة مثل الرغوات، أما لضبط وتحديد التجعيدات فيُنصح بالاستعانة بالمستحضرات ذات الصيغة الكريمية. ولتليين الشعر المجعّد وجعله يبدو كأنه رطب يُستحسن استعمال مستحضرات بصيغة الجل.7 - تجنّبي تسريح الشعر المجعّد عندما يكون جافاً:ينصح خبراء العناية بالشعر بتسريح الشعر المجعّد عندما يكون رطباً فقط، أي بعد غسله بالشامبو، فمن شأن ذلك أن يحميه من التكسّر ويخفّف من تطايره.8 - استعيني بيديكِ فقط:هل تعرفين أن استعمال المشط لتوزيع مستحضرات التصفيف على الشعر يحول دون وصول المستحضر إلى كامل الشعر، إذ تلتصق بالمشط كمية كبيرة من المستحضر. ولذلك يُنصح بالاستعانة باليدين لتوزيع مستحضرات التصفيف على الشعر المجعّد.9 - لا تفرطي في تجفيف شعركِ:لتجفيف شعركِ بعد غسله، استعيني بمجفّف كهربائي مزوّد بأداة توزّع الحرارة، فمن شأن ذلك أن يجفّف خصلاتكِ المجعّدة بنعومة ويوزّع الهواء بشكل مثالي فيما بينها. ولا تنسي ألا تفرطي في تجفيف شعركِ وأن تحرصي على تمرير أصابعكِ في الشعر خلال عمليّة التجفيف لتسريعها.10 - لا تحرمي شعركِ من اللمعان:إن الشعر المجعّد يفتقر عادةً إلى اللمعان، أما سبب ذلك فيعود إلى أن أدوات التصفيف التي تملّس عادةً أصفاد الشعر تقضي على لمعانه. أما الحلّ في هذا المجال فيكون بالاستعانة بزيت مرطّب للشعر يتم تطبيقه كلمسة نهائيّة على الشعر بعد التصفيف مما يعيد إليه لمعانه.