ترشيح, المحامي, محمد, نعامنة, لرئاسة, لواء, الشمال, وإقامة, قائمة, لانتخابات, نقابة, المحامين, القطرية,

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قال نادي الأسير الفلسطيني إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل "ريمون" وتحديداً في...
هدد رئيس وزراء اسرائيل بهدم منزل الشاب الذي تتهمه بعملية سلفيت التي قتل فيها جندي...
كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز مالي بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق الواتساب...
صادق البابا فرنسيس اليوم الاثنين على تعيين القس يوسف متى ، مطرانا ورئيسا لابرشية...
شيعت جماهير غفيرة من الرينة والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمانين الشابين المرحومين...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بستة...
استضاف مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاثنين اللقاء الخامس في مشروع " التفكير...
طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشاب يبلغ من العمر 25 عاما بعد سقوطه من...
ضبطت الشرطة بالتعاون مع الوحدات الخاصة في منطقة الجنوب , 140 كلغم مواد يشتبه بانها...
بحضور نائب وزير الصحة، عضو الكنيست يعقوف ليتسمان، آفي بن زاكين - رئيس مديرية...