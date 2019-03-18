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ترشيح المحامي محمد نعامنة لرئاسة لواء الشمال وإقامة قائمة لانتخابات نقابة المحامين القطرية



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جاء في بيان من رئيس نقابة المحامين المحامي خالد حسني زعبي :"بعد مرور ستة عشر عاماً على إقامة لواء الشمال بنقابة المحامين، كان لي شرف تمثيلكم في إقامة اللواء ومؤسساته، وإقامة البناء الذي اصبح صرحاً للمحامين فيه أقيمت وتقام النشاطات الكبرى وأصبح بيتاً دافئاً للمحامين، ليس في اللواء الشمالي فحسب، بل والألوية الأخرى ولمجتمعنا عامةً، فقد آن الأوان لنقل الراية لأحد أبناءنا الشباب الشرفاء والمخلصين، وهم كثر لمواصلة المسيرة وأخذ العمل النقابي لآفاق أكبر وأبعد، وبأن أركز في الفترة المقبلة مع زملائي من اللواء والألوية الأخرى على إقامة قائمة قطرية لانتخابات مؤسسات النقابة القطرية.


ومن هنا، وبعد مشاورات واسعة توصلنا الى قرار دعم ترشيح الزميل المحامي محمد نعامنة لرئاسة لواء الشمال، وهو صاحب العطاء الكبير منذ عشر سنوات في خدمة المحامين في اللواء من خلال عضويته في المجلس القطري والمجلس المركزي، بالإضافة لفريق ممتاز من المحاميات والمحامين الشباب، مدعومين بعدد كبير من المحامين المخضرمين، وأصحاب التجربة الذين يمثلون أطياف اللواء بمجمله.
 اتمنى لنقابة المحامين في لواء الشمال مواصلة التقدم والتطور خدمةً لجمهور المحامين ومواصلة علاقة الأخوة والزمالة بين أعضائها جميعاً. 




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