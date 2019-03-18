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نتنياهو هدد بهدم منزل المنفذ وبناء 840 وحدة في "ارئيل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هدد رئيس وزراء اسرائيل بهدم منزل الشاب الذي تتهمه بعملية سلفيت التي قتل فيها جندي وحاخام واصيب عدد بينهم حالات ميؤوس منها.  وزعم نتنياهو ان الشاباك يعرف هوية منفذ العملية ومكان اقامته، مؤكدا انه اصدر تعليماته بهدم منزل عائلة الشاب.  كما وهدد بالشروع لبناء 840 وحدة استيطانية جديدة يوم غد في مستوطنة "ارئيل". 
نتنياهو هدد بهدم منزل المنفذ وبناء 840 وحدة في "ارئيل"




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