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كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق "الواتساب" بالخليل



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كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز مالي بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق الواتساب والتي طالت احدى السيدات في مدينة الخليل .



وذكـر بيـان إدارة العلاقـات العامة والاعلام بالشرطـة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة من احدى السيدات والتي تتعلق بقيام مجهول بابتزازها مادياً عبر تطبيق الواتساب مقابل عدم نشر صورها الشخصية وأنها قامت بالفعل بدفع مبلغ 45 الف شيكل له الا انه استمر في عملية ابتزازها وطالبها بالمزيد من المال، بناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل.


وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته والتحرز عليه اصولا.


هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول




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