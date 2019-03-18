صادق البابا فرنسيس اليوم الاثنين على تعيين القس يوسف متى ، مطرانا ورئيسا لابرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الكاثوليك.

القس يوسف متىولد القس يوسف متى في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1968 في الناصرة. من عام 1991 إلى عام 1992 درس علوم الكمبيوتر في جامعة التخنيون في حيفا. من عام 1992 إلى عام 1998 ، أجرى تدريبه في معهد أبرشية اللاتينية في بيت جالا.تم تعيينه كاهنا في 19 يونيو 1999 لأرخبيل عكا من الروم الملكيين. من عام 1990 إلى عام 2003 ، شغل منصب السكرتير الخاص لشركة S.E. رئيس الأساقفة بيير المعلم ؛ من 2004 إلى 2007 درس في المعهد البابوي الشرقي في روما ، حيث حصل على الدكتوراه في القانون الكنسي الشرقي ؛ من عام 2008 إلى عام 2009 ، شغل منصب السكرتير الخاص لشركة S.E. المطران الياس شقور من عام 2009 إلى عام 2011 ، شغل منصب المدرب في مدرسة اللاهوت اليونانية الرومانية في سانت آن في الربوة (لبنان) ؛ من عام 2011 إلى عام 2013 كان كاهن أبرشية سان جورجيو في إيبيلين ؛ منذ عام 2013 هو مساعد رعية البشارة في الناصرة.سينودس الأساقفة للكنيسة البطريركية في أنطاكية الرومانيين الملكيين ، الذي اجتمع في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الماضي في الربوة (لبنان) ، انتخبه رئيس أساقفة عكا للملكيين اليونانيين.