تعيين, القس, يوسف, متى, مطرانا, ورئيسا, لابرشية, عكا, وحيفا, والناصرة, وسائر, الجليل, للروم, الكاثوليك,

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كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز مالي بقيمة 45 ألف شيكل عبر تطبيق الواتساب...
شيعت جماهير غفيرة من الرينة والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمانين الشابين المرحومين...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بستة...
استضاف مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاثنين اللقاء الخامس في مشروع " التفكير...
طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشاب يبلغ من العمر 25 عاما بعد سقوطه من...
ضبطت الشرطة بالتعاون مع الوحدات الخاصة في منطقة الجنوب , 140 كلغم مواد يشتبه بانها...
بحضور نائب وزير الصحة، عضو الكنيست يعقوف ليتسمان، آفي بن زاكين - رئيس مديرية...
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية خلال الاسابيع الاخيرة...
أعلن الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة أن قافلة أميال من...
اعتقلت شرطة عكا ليلة امس شابا 20 عاما من الشمال بشبهة محاولة اقتحام سياج محطة...