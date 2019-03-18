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الرينة - مشاركة واسعة في تشييع جثماني الشابين ضامن طاطور وامين بصول ضحيتا حادث العمل في حريش



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شيعت جماهير غفيرة من الرينة والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمانين الشابين المرحومين ضامن جول طاطور (٢٥ عاما) وامين ناصر بصول (٢٢عاما) من الرينة واللذين لقيا مصرعهما اثر سقوطهما عن علو في ورشة بناء في حريش امس الاحد .


وكانت الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة احدهم على الفور ونقلت الاخر الى المستشفى لاستكمال العلاج وحالته خطيرة وتم اعلان وفاته لاحقا في مستشفى هيلل يافيه.

والى لك فقد اتشحت الرينة سوادا حزنا والما على شهيدي لقمة العيش والعمل , حيث تم اعلان الاضراب في السلطة المحلية اليوم منذ ساعات الصباح .


وشارك في الجنازة اهالي الرينة والمنطقة وسط البكاء والالم , وبعد الصلاة على جثمانيهما ووريا الثرى في مقبرة القرية .


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