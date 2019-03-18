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ارتفاع منسوب مياه بحيرة طبريا بمترين و31 سنتيمترًا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بستة سنتيمترات ونصف السنتيمتر. 



وبذلك سجل المنسوب منذ بدء موسم الشتاء الحالي ارتفاعًا وصل الى مترين و31 سنتيمترًا. 


وتنقص منسوب البحيرة 3 أمتار و55 سنتيمترا ليصل الى الخط الأحمر الأعلى.




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