ارتفاع, منسوب, مياه, بحيرة, طبريا, بمترين, و31, سنتيمترًا,

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ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بستة سنتيمترات ونصف السنتيمتر.وبذلك سجل المنسوب منذ بدء موسم الشتاء الحالي ارتفاعًا وصل الى مترين و31 سنتيمترًا.وتنقص منسوب البحيرة 3 أمتار و55 سنتيمترا ليصل الى الخط الأحمر الأعلى.

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